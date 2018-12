'La Feria de Cali, cada vez más diversa, más atractiva e incluyente’

En Cali hay una mujer que duerme poco, muy poco, apenas llega diciembre. Ella, desde hace cinco años, es la responsable de que los caleños gocen, como nunca, durante los últimos seis días del año. Esta vez ha organizado 50 conciertos con 221 artistas, y como siempre, la nómina será de lujo.

Ella es Luz Adriana Latorre, una comunicadora bonaverense, con maestría en creación audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía, que gerencia la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos de Santiago de Cali (Corfecali), la entidad responsable de la Feria de Cali que este año llega a su versión 61 con 54 eventos gratuitos.



“Hemos transformado la Feria de Cali en un espacio de reencuentro, hermandad y unión entre los caleños, que le envía al mundo un potente mensaje sobre el empuje, la nobleza, la resiliencia y la fuerza infinita de esta ciudad”, dice la gerente de Corfecali.

El Sálsodrómo, para disfrutar cuando cae la tarde cada 25 de diciembre. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



¿Durante estos cinco años como gerente de Corfecali, cómo analiza la evolución de la Feria de Cali?



La estimo positiva en la medida que hemos podido ver cómo los eventos tradicionales de la Feria se perfeccionan y crecen. Así mismo, la incorporación de otros componentes a la Feria como es el deportivo, por ejemplo, es también un avance en la consolidación de una programación amplia y diversa.

Que hoy podamos contar con un estudio de impacto social y económico del evento ferial es un gran logro, pues nos permite orientar los esfuerzos con una visión más clara y conocer el gran potencial que tiene la feria como dinamizadora de la economía local y generadora de ingresos, de turismo, y de progreso.

La articulación con los gremios del turismo, la promoción local, nacional e internacional, la inclusión de equipos conceptuales de apoyo, las campañas de promoción y prevención, la mejora de los estándares técnicos, la creciente asistencia de público, entre muchos otros factores, permiten que la Feria de Cali cada día tenga mejor proyección.



¿Qué es lo novedoso en la versión 61 de la Feria?

Las ferias y fiestas populares tienen eventos tradicionales en los que buscamos innovación, como es lo que caleños y visitantes verán en eventos como el Salsódromo, el desfile de Carnaval, el Encuentro de Nelómanos y Coleccionistas, entre otros; y trae también eventos nuevos como es el festival de mascotas y la ruta de los museos. Tenemos una feria cada vez más diversa, más incluyente y más atractiva.



Usted cambió el horario del Salsódromo. ¿Qué más ajustes ha contemplado para los distintos eventos de la Feria y que aún no ha concretado?

Hay muchos sueños que se acarician y sobre los que vamos avanzando. El desfile de Carnaval de Cali viejo -por ejemplo- tiene aún un potencial enorme por desarrollar y venimos trabajando en esto.



¿En el caso de la Feria Rural y Comunera también se han analizado posibles ajustes?

Este es un gran evento ferial que promueve la descentralización y que es una ventana inmejorable para los talentos locales; lo hemos logrado hacer crecer, redimensionar y aún ofrece oportunidades de desarrollo en las cuales seguiremos trabajando.



¿Qué ha sido lo más difícil de sortear en la realización de la Feria, en las versiones que le ha tocado manejar?

Es muy complejo lograr que todos estén a gusto, cuando hay limitaciones de muchos órdenes, entre ellos el presupuestal, el de espacios idóneos, etc.



¿Cuáles han sido los mayores logros al frente de Corfecali?

Consolidar un equipo profesional que trabaja con pasión por su Feria y que entiende la importancia que tiene este tipo de eventos para la ciudad y, al mismo tiempo, avanzar en una estructura administrativa que responde al objetivo misional de la entidad. Lograr un crecimiento económico de la entidad, que hace seis años atravesaba una de sus peores crisis económicas. Los equipos conceptuales de apoyo son un gran logro, pues le aportan otras miradas a los eventos, que los robustecen y los hacen crecer cada vez más.

Recuperar la confianza de la gente en su Feria y consolidar a Corfecali como un operador confiable que está a la altura de las demandas que tiene Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de servicios. Diría que hemos logrado una transformación de la Feria que interpreta el cambio de los tiempos y se pone a tono con la ciudad de hoy.



El secretario de Seguridad de Cali decía que muchos han querido aprovechar el evento como caballito de batalla para hacer política. ¿Comparte ese comentario?

Sí, lo comparto.



Usted pasará a la historia por eliminar la cabalgata. ¿Cómo logró que no la sacaran de Corfecali después de eso?

Fue, sin duda, el producto de un análisis juicioso y articulado de diferentes dependencias de la Administración en el que participó la hoy secretaría de Gestión del Riesgo, Salud, Tránsito, Gobierno que en ese momento estaba al frente de los trámites de permisos para eventos; se consultaron voces autorizadas que permitieron tener un diagnóstico claro y un panorama general de los pro y contra del evento, pudiendo de esta manera presentarlo al Alcalde y a la Junta Directiva para su estudio. Adicionalmente, una vez tomada la decisión, se formuló una propuesta alterna que respondía a las expectativas de la gente, como fue la ‘Calle de la Feria’, evento que ya tenía un antecedente exitoso y que durante los cuatro años siguientes ha demostrado su gran acogida.



Se termina un evento y de inmediato se piensa en el siguiente. ¿Cómo visualiza la Feria de Cali en su versión 62?

La visualizo como debe ser, superando la anterior, pues en Cali existe ese gran poder de reinventarnos cada vez de mejor manera.