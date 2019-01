La felicidad de bombera que salvó a perro en incendio forestal en Cali

En medio de la tragedia por el incendio que arrasó 50 hectáreas en zona rural de Cali, una bombera se arriesgó para salvar la vida de un perro. Ella mostró la felicidad por el deber cumplido.

Desde la tarde del pasado viernes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibió la alerta por un incendio en un sector del corregimiento La Castilla, .a menos de media hora de Cali.



Las tareas para extinguir el fuego se extendieron hasta el mediodía del domingo, mediante la tarea de unos 80 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cali, en seis máquinas, dos ambulancias, tres vehículos para atender emergencias forestales y dos carros de apoyo logístico.



Además del apoyo de la Policía se contó con la Fuerza Aérea que puso a disposición el helicóptero Bambi con más de 10 descargas de agua sobre esa montaña.



Bajo el desastre ambiental en esa zona rural de Cali, Keidy Yepes estaba en el grupo de socorristas que luchó para proteger del fuego a unos caballos, unas vacas y varios perros que tenían en un predio.

Ella narró que el fuego se extendía y unos perros quedaron en un punto de riesgo, en especial, un cachorro. "Lo vi entre las llamas, me metí y lo saqué porque, de lo contrario, hubiera muerto quemado".



Explicó que "en la montaña estaban una personas detrás de una vacas y los acompañaban unos perros. El viento se propagó por el viento y el cachorro se quedó atrás. Entonces, me metí y lo saqué".



Keidy solo tuvo unos minutos el cachorro y sonrió por haberlo salvado. Pero debió entregarlo a una personas porque debía continuar la lucha contra ese incendio que afectó un terreno que sumaría unas 50 canchas de fútbol y donde murieron no pocos animales silvestres.



El gesto de la bombera quedó registrado en medios donde aparece con su sonrisa por dar un ejemplo de arrojo y amor por los animales.