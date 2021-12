Durante seis días, en Boston, Estados Unidos, estudiantes y profesionales de Ingeniería química de 200 escuelas de todo el mundo se reunieron en la Conferencia Anual de Estudiantes AIChE. Durante el evento, una colombiana brilló.

Rodríguez viajó en representación de Latinoamérica y de la Icesi y en la competencia en donde se hacen presentaciones orales de los ganadores de los concursos de trabajos de grado de cada conferencia regional de estudiantes logró destacarse entre una amplia variedad de temas de ingeniería química.



“Las ponencias son lo mejor de lo mejor de los proyectos de investigación de los estudiantes universitarios, y algunas investigaciones de cooperativas y prácticas, y estas se presentan ante un jurado experto que selecciona los tres mejores trabajos, en mi caso, competí contra 10 estudiantes de pregrado de Ingeniería Química de universidades de Estados Unidos, de la India e Indonesia”, explicó María Camila.



Para llegar al concurso, la estudiante participó primero en la categoría de bioprocesos en la competencia de presentación técnica de proyectos, en la conferencia regional de estudiantes de Ingeniería química de América Latina, realizada en junio pasado.



“Decidí aplicar con mi proyecto de grado en conjunto con mi compañera Isabel Fernanda Enríquez titulado: Waste to biodegradable packing material: coupling agroindustrial residual biomass from valle del cauca with mycelium growth y alcancé el primer lugar lo que me dio la oportunidad de ser la representante de América Latina en la misma competencia de presentaciones técnicas para estudiantes, pero en la conferencia anual en Boston”, explicó Rodríguez.



La asistencia de la estudiante al congreso fue gracias a la financiación otorgada al proyecto mediante el sistema de información IRIS de la dirección de investigaciones de la Universidad Icesi.

