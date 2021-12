Seis parejas de baile iniciaron en el 2008 la historia de una de las escuelas de salsa más grandes de Cali: Danza Latina, ubicada en el sector de Siloé, en la populosa comuna 20.

(Puede leer: 2.600 artistas, listos para el regreso del Salsódromo de la Feria de Cali)



Irina Gasca, una de las gestoras de la escuela, contó que el objetivo de esta es conservar vivo el legado del típico baile caleño, que ha estado amenazado por estilos que han llegado de otros países.



Danza Latina es una de las 53 escuelas de salsa que protagonizaron este sábado el Salsódromo, el evento que abrió la programación de la Feria de Cali, en su edición 64.



La Feria vuelve a la presencialidad, pero el llamado de las autoridades es a mantener la bioseguridad debido al incremento de contagios de covid-19.



Las 20 parejas que representaron a esta escuela en el Salsódromo llevan en sus pies cerca de 15 años de una historia que comenzó en el centro cultural de Brisas de Mayo. Allí, seis parejas de bailarines, que hacían parte de otras escuelas, se juntaron con el fin de "buscar algo diferente".



Enfocados en ese objetivo abrieron inscripciones para niños y jóvenes. La escuela tuvo una buena acogida y poco a poco fue creciendo. "Empezamos con niños desde los 5 años y un grupo juvenil. Luego nos trasladamos al barrio Belisario Caicedo, de esta misma comuna, y ahí duramos 10 años, hasta que nos tocó cerrar por la pandemia", rememoró Irina.



(Le recomendamos: Secretario de Seguridad de Cali pide mesura en caso de la Carpa La 50)



Pudieron reabrir la academia, pero el arriendo del local en que están ahora es más costoso aunque es más amplio. Sin embargo, el amor por la salsa los mantiene optimistas de que el futuro será mejor y lo más importante es la labor social de la escuela.



"Ha sido muy enriquecedor trabajar con toda la comuna porque nuestros alumnos son de aquí de nuestro sector", afirmó Irina, quien ya no participa como bailarina en el Salsódromo, pero es profesora de la escuela.

Una pareja de Danza Latina Foto:

Antes de la llegada del nuevo coronavirus y en sus mejores años, la escuela llegó a tener más de 100 bailarines, entre niños, adolescentes y jóvenes hasta los 28 años. Hoy, cuando se van a completar dos años de la pandemia, ya son 80 alumnos. Poco a poco se ha recuperado.



"Muchos de los alumnos de la escuela se quedaron sin trabajo por la pandemia. Y cuando se fueron reactivando las cosas, les tocó tomar otros tipos de trabajos que no les permitieron volver a la academia porque no les cuadraban los horarios", indicó Irina.



(Le sugerimos: Autoridades de salud del Valle afirman que llegó el cuarto pico del covid)



La escuela se sostiene con base en las mensualidades que pagan los alumnos. Tienen algunos bailarines becados porque sus padres no pueden cancelar las matrículas.



Desde hace diez años Danza Latina se ha ganado un cupo en el Salsódromo debido a la calidad de sus bailarines. Eso es muy bueno para la escuela porque los recursos que reciben por participar, por parte de Corfecali, es una inyección de capital anual. Se puede afirmar que para las escuelas de salsa que participan en el Salsódromo el año comienza cada 25 de diciembre y no el 1 de enero.

