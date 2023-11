La Ermita de Cali: ¿Qué le respondió el arzobispo al alcalde sobre comprar la iglesia?

A uno de los íconos religiosos de Cali y del Valle del Cauca por excelencia y que forma parte vital de su historia, se le atribuye la magia del Bulevar del Río. Además, ha sido epicentro para acoger a ciudadanos y a turistas que se sorprenden con su arquitectura.

Es la iglesia La Ermita, imagen de postales por todo el mundo. Sin embargo, hay temor por el deterioro y, como cada año, surge el mismo clamor: necesita la ayuda de todos sus feligreses y de la comunidad para su restauración.



No obstante, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, aseguró que las donaciones no son suficientes, pues para reparar la emblemática iglesia y evitar que un movimiento telúrico la derribe, como ocurrió dos siglos antes, se requieren, por lo menos, $ 6.000 millones.

La iglesia La Ermita y el Bulevar del Río Foto: Archivo EL TIEMPO

Es por eso que lanzó una propuesta a la Arquidiócesis de Cali: comprar el templo, con el fin de que dineros de la Administración distrital se puedan invertir. Según el alcalde Ospina, no se ha logrado por ser un bien privado.



“La Ermita es un patrimonio de la caleñidad. Tiene importancia religiosa, cultural y arquitectónica, y no se puede perder. Le decimos a la Iglesia que encontremos un acuerdo para que pueda ser vendida a la ciudad para su reparación”, sostuvo Ospina.

Añadió: “Llevamos tres años buscando la manera de invertir dinero público y no ha sido posible. Por eso, nosotros amablemente le decimos a la Iglesia, encontremos un acuerdo para que sea vendida a la ciudad para que la ciudad la repare, la arregle, la ponga a tono”, dijo el mandatario. Y anotó que si no hay arreglos se corre el peligro de que “un temblor la tire al piso”.



Ospina aseguró que este miércoles primero de noviembre se programó una reunión con el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, para encontrar la ruta que permita una intervención en su estructura, en su pintura y en su cubierta. Se pretende ese primer acercamiento con algún acuerdo con 'humo blanco'.

La iglesia ha sido testigo de los alumbrados navideños en el río Cali. Foto: Archivo. EL TIEMPO

“No pensaríamos administrar, tiene que seguir siendo un templo y la Arquidiócesis de Cali tiene que manejarla”, expresó Ospina.

Iglesia La Ermita. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo de Cali

“Tenemos que encontrar la solución para que con dinero público se construya y se consolide La Ermita, y si hay que ir al derecho canónico, hablar con la Iglesia a nivel mundial, si hay que hablar con el papa Francisco, pues lo debemos hacer, pero no debemos dejar que La Ermita colapse”, afirmó Ospina.



El alcalde Ospina reiteró que no se trata de que el templo sea administrado por el distrito. Repitió que será manejado por la Iglesia para que continúe siendo el lugar reconocido para liturgias que atrae el turismo a la capital vallecaucana.

¿Qué contestó el arzobispo de Cali al alcalde Jorge Iván Ospina sobre comprar La Ermita?

El arzobispo de Cali descartó de plano la posibilidad de venta de La Ermita. Monseñor Rodríguez aseguró a EL TIEMPO que no se puede y que se buscan otras rutas, inclusive, hay planteamientos que se han venido analizando con el ministerio de Cultura, en los últimos años.

El arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez. Foto: Arquidiócesis de Cali



Pero afirmó: “No es cierto que La Ermita tenga amenaza de ruina”. Indicó que se cuentan con estudios de la Universidad del Valle que así lo comprueban.



"Agradecemos mucho el interés del alcalde", dijo monseñor Rodríguez y manifestó que en la Arquidiócesis son conscientes de que el mandatario de Cali ya había ofrecido recursos desde hace tres años y estaría tratando de dejarlos asegurados para la iglesia antes de terminar su período en este 2023.



Pero monseñor reiteró que se están buscando otras alternativas con el ministerio de Cultura.



En más de una década se han venido realizando campañas, algunas con el nombre ‘La Ermitatón’ para salvar la iglesia de daños en su fachada y en su interior que no se detienen.



Algunas de esas iniciativas han contado con presentaciones de artistas en el parque Los Poetas o solo ha sido el clamor de donaciones para consignarlas en una cuenta bancaria, como ocurrió hace tres años.



El año pasado regresó ese llamado de auxilio, luego de que la iglesia San Francisco, construida en 1770, se fracturó con hundimiento de su tejado.



La Ermita de Cali fue construida a comienzos del siglo XVII, en cercanías del río Cali.

Se reconstruyó en 1942, tras dos terremotos.



Está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y en su interior conserva la antigua imagen del Señor de la Caña, en el altar lateral izquierdo.



El templo es una mezcla de piezas extranjeras y nacionales, como los mármoles que decoran los altares y el púlpito, proveniente de Italia; las campanas fueron fundidas en los alrededores de París; el reloj musical y las vidrieras llegaron de Ámsterdam, en Holanda, y las puertas de hierro fueron forjadas en Cali, en 1937.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI