Cuestionamientos a la educación pública, sobre todo, de universidades del Estado, además sobre el MIO, la falta de carreteras y obras viales, además de corrupción, infraestructura y economía fueron los ejes centrales del debate 'Hablemos claro del Pacífico' con candidatos presidenciales.



Participaron íngrid Betancourt, Luis Pérez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Federico Gutiérrez y Enrique Gómez. Fue transmitido por el canal regional Telepacífico, este domingo 24 de abril.

También se refirieron a la eutanasia, a la despenalización del aborto hasta la semana 24 por parte de la Corte Constitucional, así como continuar o no con el programa de 'Matrícula 0' en el país y la seguridad.



En ese debate, las críticas a las universidades públicas vinieron del candidato presidencia Enrique Gómez Martínez, por Salvación Nacional.



"La educación pública es mala", aseguró el aspirante.



Dijo que hay que crear universidades nuevas, acordes con el aspecto digital con transformación y la entrega de bonos escolares.



"Debemos abrir el espacio universitario y dejar que entren más instituciones modernas que no anden con pénsum de hace 70 años, inapropiados para el mundo digital", dijo Gómez.



El candidato Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, salió en defensa de las universidades públicas, en medio de algunos aplausos.



Fajardo planteó una emergencia educativa. Defendió universidades públicas.



"La del Valle, la del Cauca son universidades buenas", afirmó.



"En educación definiremos un nuevo modelo pedagógico, crearemos la Universidad Pública Digital gratuita, de la mano de las mejores universidades públicas y privadas, y haremos proyecto de etnoeducación por toda Colombia. No más olvido al Pacífico", dijo Fajardo.



El candidato John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa Libres, sostuvo que mientras en el Valle del Cauca el acceso a Internet no está tan crítico, mencionó la necesidad de una mayor cobertura en la región. A su vez, dijo que en Nariño, el acceso es del 40 %; en Chocó, del 13 %, y en Cauca, del 34 %.



El candidato Luis Pérez, del movimiento Colombia Piensa en Grande, dijo: "El 70 % del territorio colombiano no tiene internet y algo similar está ocurriendo en el Pacífico. No hay más camino que lanzar un satélite que nos vale 150 millones de dólares para darle internet a todo el territorio y que la gente estudie bien ".



Insistió en la conectividad y trabajar con las mujeres para que sean licenciadas en educación para niños con edades de 0 a 5 años, pero no desde sus casas (como la figura de madres comunitarias), sino en centros de educación infantiles.



Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, expresó, a su turno, sobre el tema que el desempleo juvenil sigue siendo alto en Cali (20 %) con falta de acceso a la educación superior en el Pacífico.



Planteó la necesidad de mayor cobertura para los niveles de básica primaria, segundaria y media en los colegios, pero también dijo que hay que capacitar a lo maestros.



Afirmó que le preocupa que 240.000 niños salieron del sistema escolar, desde que se inició la pandemia hace dos años.



"Educación con calidad y pertinencia. Vamos a garantizar la cobertura para los niños entre los 0 y los 5 años, formación para maestros, gratuidad en educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3", dijo Gutiérrez.



La candidata Íngrid Betancourt, por el partido Verde, dijo: "Debemos ampliar los cupos educativos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Pacífico, buscando insertarlos en la dinámica del tercer milenio y cerrando las brechas educativas".



"Vamos a crear un ministerio para las regiones que permita una intervención descentralizada, el cual se enfoque en un plan integral en: seguridad, infraestructura y educación", anotó Betancourt.



En cuanto al empleo, una de las propuestas de Luis Pérez fue sembrar cannabis en lugar de los cultivos ilícitos. Sostuvo que por cada hectárea sembrada se generarían empleos, además de que considera que se deben pavimentar la vías campesinas.



Pérez aseguró: "Quiero ser el revolucionario del empleo en el país, creando 5 millones de empleos con las nuevas economías, porque si seguimos con la misma economía, Colombia va a tener 100 años más de pobreza".



Íngrid Betancourt señaló que para optimizar la economía se debe frenar la corrupcíón y dijo que hay monopolios de los alimentos en Buenaventura.



Betancourt dijo: "Desarrollaremos una política integral que aumente oportunidades, por medio de créditos subsidiados para emprender".



Para John Milton Rodríguez, las exportaciones son claves. Se debe incrementar la capacidad exportadora. "Estamos en pañales", aseveró al mencionar que promoverá créditos blandos.



Sergio Fajardo afirmó: "Cada departamento del Pacífico tendrá un plan de empleo de emergencia, ligado a inversiones en infraestructura, servicios públicos y desarrollo rural. Vamos a involucrar a la comunidad en múltiples programas de manera permanente.



Luis Pérez dijo: "Si el Pacífico es el futuro, un solo puerto no es suficiente. También hay que darle entidad al transporte masivo y el tren de cercanías; Palmira, Tuluá y posiblemente Yumbo deben estar articuladas".



Enrique Gómez expresó: "El Pacífico colombiano no avanza porque las autoridades nacionales y locales toleran la invasión de tierras, la perturbación del derecho a la propiedad y la destrucción del buen empleo".



Añadió: "Nos quejamos de que estamos importando alimentos, pero pareciera que el Estado, los alcaldes, los políticos, están enfrentados con el agricultor".



También dijo: "El campesino no quiere sembrar. Mi propuesta: seguro a cosechas, promoción de pequeña y mediana agricultura, eliminación de la UAF que ataca grandes inversiones. Nos quejamos de que tenemos que importar alimentos, pero pareciera que el Estado está enfrentado al sector agrario".



En materia de transporte e infraestructura, Íngrid Betancourt dijo que los únicos que lo han solucionado en el país son los narcotraficantes. Se refirió a que Popayán y Guapi no están comunicadas.



Milton Rodríguez habló de que hará el dragado de Buenaventura y la vía de Mulaló a Loboguerrero que llevan años y hasta décadas de promesas incumplidas y que los llevará en cabo en sus primeros 100 días de mandato.



Enrique Gómez sostuvo: "Tenemos que reglamentar las consultas previas para salir de esos grupos chantajistas que impiden el desarrollo en el Pacífico. Hay que intervenir el MIO, eso lo manejan como un chiste, tanto así que el alcalde de Cali lo deja quemar un día sí y otro día no".



Agregó: "Si el Pacífico es el futuro, un solo puerto no es suficiente. También hay que darle entidad al transporte masivo y el tren de cercanías; Palmira, Tuluá y posiblemente Yumbo deben estar articuladas".



Sergio Fajardo dijo: "Valle: atender a Buenaventura y acompañar a Cali que no tuvo presidente ni alcalde en la pandemia. Cauca: diálogo y concertación con indígenas, afros y campesinos".



"Cada departamento del Pacífico tendrá un plan de empleo de emergencia, ligado a inversiones en infraestructura, servicios públicos y desarrollo rural. Vamos a involucrar a la comunidad en múltiples programas de manera permanente", dijo Fajardo.



Federico Gutiérrez dijo: "Mis compromisos con el Pacífico: terminar vías Buga-Buenaventura; Mulaló – Loboguerrero y Pasto-Popayán-Rumichaca. Profundizar puerto de Buenaventura a 15 o 16 metros. Tren de cercanías a Jamundí, a Cali, a Yumbo y Palmira, y garantizar la agenda social".



Luis Pérez dijo: "Mi propuesta es crear de inmediato una consejería presidencial para Buenaventura con 1 billón de pesos en la mano, para hacerle un aeropuerto internacional, el dragado y un acueducto y alcantarillado".



Sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, todos los candidatos estuvieron de acuerdo, excepto John Milton Rodríguez y Luis Pérez.



Con respecto a la eutanasia, Íngrd Betancour se abstuvo de contestar.



Sobre continuar el programa de Matrícula 0 solo Enrique Gómez dijo que no lo mantendrá.



Todos coincidieron en que la seguridad es uno de los problemas críticos en el Pacífico colombiano por las bandas del narcotráfico y otras violencias que deben ser combatidas y manejadas con planes de prevención.



