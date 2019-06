La dura carta que familias de diputados asesinados hicieron al Estado

Los familiares de los 11 diputados asesinados el 18 de junio de 2007 se reúnen este martes en una misa para honrar la memoria de quienes murieron en cautiverio de las Farc, en Nariño.



En una carta, familias cuestionan por qué la Gobernación ni las Fuerza Armadas aumentaron las medidas de seguridad, como lo solicitaron los diputados antes del secuestro.



También critican que la Fiscalía no ha dictado las medidas cautelares para proteger los bienes incautados a las Farc (2,3 billones de pesos) y los entregador por esa guerrilla (823.534 millones de pesos) recursos qué deben ser usados para reparar a las víctimas, como lo ordenó la Corte Constitucional el pasado 268 de mayo?".

El 11 de abril de 2002 un comando de las Farc sacó a 12 diputados de la Asamblea, en el centro de la capital del Valle. El 18 de junio de 2007 en lo que las autoridades denominan 'fuego amigo' murieron 11 de los asambleístas en el Pacífico de Nariño.



"Durante estos 12 años los familiares de los diputados del Valle del Cauca nos hemos esforzado por mantener viva su memoria y los hechos que rodearon el secuestro y asesinato. Los diputados dieron la libertad y la vida en cumplimiento de su deber, reiterando desde el secuestro, su compromiso con el departamento, el fortalecimiento de la democracia, el diálogo, la reconciliación y la paz de Colombia. Su legado es el mejor regalo que podemos dejar para el Valle del cauca Y Colombia en nombre de nuestros seres queridos", dice la carta abierta suscrita por Sigifredo López Fabiola Perdomo, Sebastián Arismendy, Diego Quintero y Ángela Giraldo..

Hoy se cumplen 12 años de la masacre de los Diputados y aún quedan muchos temas por resolver • ¿Por qué ni la Gobernación del Valle, ni las FFAA aumentaron las medidas de seguridad, como lo solicitaron los diputados antes del secuestro? pic.twitter.com/PWMqTmNsto — AngelaGiraldoCadavid (@AngelaGiraldoC) 18 de junio de 2019

La carta pregunta: "Si fue posible firmar un Acuerdo de Paz que desarmó a la guerrilla más antigua del continente, ¿por qué no fue posible suscribir un Acuerdo Humanitario para la libertad de los secuestrados?..¿Por qué no se atendieron las alarmas tempranas emitidas por la Defensoría que advertían del peligro inminente que corrían los diputados secuestrados?.



También se pregunta "¿Por que la Gobernación y la Asamblea del Valle dejaron de pagar sus seguros de vida, violando la Ley 98 2005 (que protege a víctimas del secuestro y sus familias)?"..



Los familiares le preguntan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ¿Por qué no hay mayores avances y celeridad, para sancionar a quienes se vincularon como participes del secuestro y asesinato de los diputados, siendo estos crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no han llamado a escuchar las declaraciones de los exguerrilleros? ¿Por qué la justicia ordinaria no falla el proceso que se encuentra a despacho desde 20'13?".

Sede de la asamblea del Valle, el día en que fueron sacados los diputados camino a su largo secuestro y posterior sacrificio. Foto: Archivo ET



Los familias ya han declarado ante la JEP. Uno de ellos es Sigifredo López, diputado que sobrevivió a lo que fue una balacera en medio de la selva de El Charco (Nariño) y en la noche del 21 de mayo salió ileso de un ataque en el uno de sus escoltas y uno de los agresores salieron heridos en el sur de Cali.



López dijo que a los diputados se les secuestro y se les condenó al olvido. "La violencia y la barbarie no solo fue por parte de las Farc. Sin reparación no hay justicia, por eso pidió a los magistrados que toda la institucionalidad se organice para responderles para que la centralidad de las víctimas "sea práctica y no mera retórica".

Video Hace 17 años las Farc secuestró a 12 diputados del Valle del Cauca

Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, ante la JEP dijo que no hay justicia que repare lo irreparable pero existen acciones y decisiones para aliviar el dolor de las ausencias...No queremos que esto se repita. Unidos con mi hija y mi familia hemos decidido perdonar y estamos trabajando por la paz que siempre soñó Juan Carlos".



En el último video como prueba de supervivencia, Narváez decía:: El acuerdo humanitario debe ser un componente de la política de seguridad democrática. Ya quisiéramos un rescate, pero han transcurrido 5 años. Hay procedimientos políticos inmediatos ¿por qué no si se trata de la vida de sus compatriotas?".



Perdomo recordó que la tragedia de las familias de los diputados "no terminó con esa noticia (la de su muerte). Casi tres meses nos tocó esperar para que el Gobierno autorizara el ingreso de la Cruz Roja Internacional y de Álvaro Leyva para que recogieran los cadáveres...No hubo una voz de solidaridad del presidente (Álvaro) Uribe. Nos dijo: 'a ustedes les tocó poner la cuota de sacrificio por este país'. Colombia en 20 años se los agradecerá... No creo que esas sean las palabras de un Presidente para quienes estábamos destrozados.No entendió que le reclamábamos a él por qué él era nuestro negociador".

El año pasado las Farc pidieron perdón a los familiares de los diputados del Valle. Foto: Juan B, Díaz, archivo ET



La exdirectora regional de la Unidad Nacional de Víctimas, quien fue objeto de amenazas en ese cargo en agosto de 2017, dijo también que "las Farc siempre dijeron que no hablaban con las familias porque lo suyo no era un secuestro económico sino político. El Estado fue incapaz de traerlos con vida. Si bien las Farc fueron las responsables del secuestro y de la masacre, el Estado colombiano fue responsable por omisión, porque fue incapaz de traerlos con vida a pesar de que era su responsabilidad.



Las familias de los exdiputados Alberto Quintero y de Héctor Fabio Arismendi también estarán en la misa.



El congresista John Jairo Hoyos se duele por la partida de su padre, Jhon Jairo. Pero dice que no es hora de más guerras. Fue quien le dio la mano a ‘Jesús Santrich’ cuando el exguerrillero acudió por primera vez a la Cámara de Representantes.



“Alguien debe decir no más, no me voy a vengar, alguien tiene que asumir el perdón o esto nunca parará”, dijo Hoyos.



Anotó que como familia vivieron el dolor y odio de mi padre y a sus compañeros de cautiverio en una agonía de años. Recordó que le expresaron el dolor a los exjefes de las Farc, "ellos nos pidieron perdón, que no continuarían generando más daño en Colombia,. Decidimos dedicarle el sacrificio de nuestros seres queridos para que se convierta en un ejemplo de que es posible construir la paz".

Fabiola Perdomo abraza a su hija, dos víctimas del conflicto, en medio de los actos conmemorativos Foto: Santiago Saldarriaga



Diego Quintero, hermano del diputado Alberto Quintero, dice que se requiere encontrar la verdad, pues todavía hay respuestas pendientes sobre quiénes tras bambalinas brindaron información sobre los diputados y fueron los cómplices del secuestro masivo. ¿Donde queda la responsabilidad del Estado colombiano”, se preguntó



Luz Ángela Zapata, quien perdió a su tío Edinson Delgado, dice que no han podido perdonar y "como familia hemos retrocedido. Él era la adoración de su mamá, que es mi abuela, y ya no recuerda los episodios dolorosos del secuestro de su hijo. “A diferencia de todos, nosotros no hemos podido perdonar, porque la vemos ahí y vemos lo que pasa”, dijo.



Los diputados hacen parte de las 27 víctimas de secuestros políticos realizados por las Farc.



CALI