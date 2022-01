El gerente de la Corporación de Ferias y Eventosde Cali (Corfecali), Argemiro Cortés, explicó las razones para que no se llegara a una acuerdo que permitiera la presencia la orquesta en el regreso presencial de la Feria,



"A las directivas de la Feria solo les interesaron las estadísticas financieras y no valoraron el hecho de que el Grupo Niche, creación del maestro Jairo Varela, es un orgullo de Cali con más de 40 años de historia, que han sido ratificados recientemente con sendos Grammy Latino y Anglo, con giras vigentes en todo el mundo", dice un comunicado de la orquesta.



De acuerdo con el comunicado de la orquesta internacional, "termina la Feria de Cali 2021 y por primera vez en su historia el Grupo Niche no estuvo en su programación oficial. A quienes corresponde tomar las decisiones les pareció costoso. Revisando la programación sí hubo presupuesto, pero no se valora lo propio. No tienen la perspectiva de ver que las más bellas flores crecen en el jardín de tu casa".

Y sigue: "No respondimos nada en su momento porque no queríamos presionar una decisión que es autónoma, y tampoco se pretendía un premio de consolación. Hoy, 30 de diciembre, no cerramos la Feria de Cali, pero con orgullo y alegría estaremos en el Festival de La Luna y del Sol en Soacha, Cundinamarca, en donde llevaremos en alto el nombre de La Sucursal del Cielo. Las decisiones autónomas de unos directivos no afectarán la trayectoria de Corfecali, el respeto a nuestra ciudad y a su gente que tanto amamos. Siempre seremos de Cali y para Cali".

El gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, dijo que "el Grupo Niche es una orquesta amada y respetada por todos ante sus aportes a la música y la cultura. Aquí el tema es económico, de presupuesto, no hay nada diferente y el resto son conjeturas".



El funcionario explicó que "ellos hcieron una propuesta muy por encima de lo que como organización podíamos pagar en esta Feria. Estos son dineros públicos".

Argemiro Cortés es gerente de Corfecali Foto: Alcaldía de Cali.

Anotó que "es la misma propuesta que hizo Guayacán, pero negociamos, se hizo un acuerdo porque les dijimos que estas presentaciones no eran un negocio, sino gratuitas para el público".



Cortes remató: "Para su reflexión digo que no se comprendió la importancia de estar en la Feria, en la que los caleños los querían ver, pero tampoco se quiso y no se podía forzar algo que no era posible".



“Esos eventos necesitaron logística, seguridad, equipos y ello, por su puesto, generó empleo, porque también se necesitó de alimentación, transporte y alojamiento. Así que la Feria lo que hizo fue beneficiar a la sociedad porque permitió reactivar toda la cadena de las industrias creativas, que estaba paralizado desde hace dos años por culpa de la pandemia”, sostuvo el gerente.

