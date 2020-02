¡Buena noticia para río Pance!: revocan licencia de explotación minera

La explotación de material de arrastre en la parte baja del emblemático río de Cali no va más. La autoridad ambiental argumentó que la extracción se estaba realizando sin los parámetros técnicos necesarios para la protección del afluente.

La CVC explicó que contra el concesionario que tenía la explotación minera había dos procesos sancionatorios por irregularidades desde el 2018, las cuales no se solucionaron.



El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, anunció la decisión de la cancelación de la licencia, precisó que esta es inmediata y su contra solamente cabe el recurso de reposición.



La extracción minera estaba autorizada desde 1998 y le quedaban 12 años, hasta el año 2032.



A la inquietud de este medio acerca de que el concesionario de la explotación minera podría hacer valer el título minero que le otorgó el Ministerio de Minas y Energía, el director de la CVC explicó que al cancelarle la licencia ambiental el título minero "pierde cualquier fuerza porque ya no tiene licencia ambiental".



Ante la posibilidad de que el concesionario intente conservar por la vía jurídica, legal la explotación minera, Suárez comentó: "estamos dispuestos a enfrentar todas las acciones legales a que haya lugar, pero recuerden que hay un fallo que determina que el río Pance es sujeto de derechos y nosotros no podemos permitir que se siga afectando".



