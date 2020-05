La crisis sanitaria frenó la investigación y el descanso de Júpiter

Después de dos meses de la muerte de Júpiter, el león que se hizo querer en Colombia con su historia, no ha podido ser sepultado. El felino permanece congelado en una nevera, desde la hora que se declarò la emergencia sanitaria y se frenó la investigación.

Ana Julia Torres, la mujer que crió y fue como una madre para Júpiter asegura que no se ha podido continuar con el proceso de indagación que permitirá esclarecer qué fue lo que pasó con el felino, su cuerpo está en custodia porque aparentemente sufrió maltrato animal.



Júpiter murió el 18 de marzo y su cuerpo aún permanece en un cuarto frío del Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (Dagma), en Cali.



Torres anunció la situación en medio una publicación de Facebook de la página de su refugio animal Villa Lorena: “Han pasado 2 meses y tú cuerpecito reposa en una nevera, en espera de los resultados de necropsia y así poderte sepultar”.

Además, le comentó a Blu Radio que pide justicia por la presunta negligencia de las entidades ambientales que le habrían causado la muerte al animal, “Pido que paguen los responsables, que se haga justicia por habérselo llevado, por no hacerle seguimiento, por haberlo dejado así, por no haberle dado cuidados, por la gente en Montería que no le hizo tratamiento médico y por el Dagma que no estuvo pendiente”.



Torres le dijo a Semana que los resultados no han sido enviados por el laboratorio a la Fiscalía, y por la pandemia los investigadores no han viajado hasta Montería, Córdoba, para adelantar todas las pesquisas.



A sus 18 años de edad, Júpiter fue trasladado a un parque zoológico de Córdoba en el 2019, porque se consideraba que el Refugio Villa Lorena no cumplia las condiciones para cuidar al animal, que ademàs estaba en condiciones inadecuadas y no tendrìa uñas.



Sin embargo, la salud del felino empeoró y Torres pidió el traslado inmediato,. En una visita, Torres pidiò su traslado pero falleció. La Fiscalía asumiò una investigación para determinar si hubo negligencia de quienes lo cuidaron en Montería.

Torres espera el cuerpo del felino para sepultarlo y realizarle un homenaje en el refugio de Villa Lorena, donde se crió. El animal llegò en un circo internacional