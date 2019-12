La confusa muerte del hermano de alias Mayimbú en Suárez (Cauca)

Con un tiro en la cabeza fue encontrado el cuerpo sin vida de Diego Wilmer Noscué Bototo, hermano de Leider Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú, jefe de las disidencias, en confusos hechos ocurridos en la vereda Santa Bárbara, corregimiento de La Betulia del municipio de Suárez, norte del Cauca.

De acuerdo con información aportada por funcionarios de la Fiscalía, comunidad informó en la noche de este miércoles del hallazgo del cadáver en Cerros Tijeras..



No hay información clara sobre cómo sucedieron los hechos. En un inicio se habló que se trataría de un suicidio cuando consumía licor en un establecimiento nocturno en compañía de otras personas, en el momento que se vio sorprendido por la Fuerza Pública, pero no se encontró el arma en ese lugar.



También se refiere que murió posiblemente en medio de un enfrentamiento con las autoridades, aunque nativos de la zona señalan que no se han presentado operativos recientes. Ambas versiones aún no han sido confirmadas o desvirtuadas por las autoridades.



Investigadores de la Sijín de la Policía explicaron que los hermanos se formaron como guerrilleros del sexto frente de las Farc, y que en el momento de los hechos Diego Wilmer se encontraba celebrando su cumpleaños.



El secretario de Gobierno del Cauca, Jaime Asprilla, explicó que este hombre llevaba unos tres meses en la zona.



Las autoridades están en máxima alerta por posibles acciones que pueda tomar el cabecilla de las disidencias ante la muerte de su hermano.

El cuerpo fue llevado hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde los organismos judiciales iniciaron las diligencias para la inspección necesaria y esclarecer su muerte.



Alias Mayimbú es señalado como el jefe de las disidencias de las Farc, estructura Jaime Martínez, responsable, entre otros casos, de la masacre de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García Sierra, y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

CALI