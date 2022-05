En un video que circula en redes, la docente y estudiante se pone en medio del camino de un bicicarril en el sur de Cali y obliga al desvío de los conductores de motocicletas.



La joven pide que se tenga en cuenta una llamado para que el respeto sea de todos y todas sobre las vías en Cali y en Colombia.



“Soy la chica que aparece en la ciclorruta de la avenida Cañasgoras. Yo uso ese bicicarril todos los días ya sea para dirigirme a mi trabajo o para ir a estudiar o para entregar los domicilios de mi emprendimiento”, dijo Laura Solarte, desde su cuenta en Instagram.



La joven dijo que "lo primero es aclarar que mi reacción es porque me sentí en peligro”. Y recordó: “Inclusive, yo ya fui atropellada por una moto en la ciclorruta”.

Como lo manifiesta la mayoría en redes, esta problemática de las motos invadiendo los bicicarriles es recurrente, lleva tiempo y representa un peligro para la integridad de todos los ciclistas FACEBOOK

Contó: “Eran las 7:00 de la mañana y una de las motos que aparece en el video ya llevaba varios metros cerrándome, tratando de acelerar y pasarme. Entonces, decidí mejor bajarme y decirles que se salieran”.



Laura aseguró que no sabía que saldría en videos. “Sin embargo, como lo manifiesta la mayoría de comentarios en redes, esta problemática de las motos invadiendo los bicicarriles es recurrente, lleva tiempo y representa un peligro para la integridad de todos los ciclistas”.



Para la estudiante y profesora, la primera invitación es a respetar.



En tres meses de este año, el número de muertes en accidente bajo 5,3 por ciento, al pasar de 54 fallecidos, en 2021, a 51, en 2022. De ellos, 26 iban en motocicleta; 18 eran peatones; 5, ciclistas, y 3 se transportaban en automóvil.



“Soy consciente de que la problemática de la movilidad en Cali nos afecta todos. Sin embargo, me parece que esta es una oportunidad para que promover conciencia vial, una cultura de respeto por todas las normas de Tránsito”.

Repite que "entrar al carril es peligroso. Si un conductor de moto quiere usarlo que sea cuando el espacio sea compartido, pero no en el bicicarril".



En ese sentido, espera que sea un llamado a una campaña para que se cumplan las normas, no solo por parte de los motociclistas, sino todos los usuarios de las vías.



La invasión del carril exclusivo representa una multa de 450.000 pesos. Para Laura, se pueden usar las vías y proteger las vidas.



"La idea es que haya respeto entre todos porque así se cuida la vida propia y la de los demás. No solo se trata de los motociclistas, sino de quienes manejan carros y los ciclistas", insistió.

