Cuatro horas antes del asesinato, en Bogotá, el fotógrafo Nelson Villegas Naranjo fue hasta la sede de Bernardo Jaramillo Ossa, el candidato de la Unión Patriótica (UP), y le devolvió la cámara que el político le había prestado para que fuera a la desmovilización del M-19 en el Cauca.



Entonces, Villegas se fue para el semanario Voz en la capital colombiana y más tarde, en sus actividades de reporteria, escuchó que habían asesinado a Jaramillo, en el Terminal Aéreo de Bogotá, desde donde el candidato esperaba ir con su compañera a unos días de descanso en Santa Marta. Era 22 de marzo de 1990.

A Villegas lo estremeció el crimen de Jaramillo, quien había sucedido al candidato presidencial Jaime Pardo Leal, asesinado en la tarde del 11 de octubre de 1987, en zona rural de La Mesa (Cundinamarca).



Los dos crímenes fueron relacionados con Pablo Escobar y Carlos Castaño, pero nunca los reconocieron.



Villegas acompañó los recorridos de Jaramillo, como candidato presidencial de la UP, un movimiento que nació en 1984 en el proceso de paz del grupo armado con el gobierno de Belisario Betancur.



Desde ese año hasta el 2002 ese movimiento fue exterminado a punta de asesinatos y desapariciones atribuidas a paramilitares.



Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado candidato de la Up, era seguido en las correrías de un año por Nelson Villegas Foto: Archivo particular

Nelson Villegas nació el 5 de julio de 1953 en Sevilla, en el norte del Valle del Cauca. La familia debió salir de esa ciudad en tiempos de violencia partidista.



En 1974, en El Peñón, oeste de Cali, se acercó a una casa cultural, Ciudad Solar, y luego conoció al fotógrafo Juan Fernando Ordóñez, quien le enseñaba mientras que revelaba rollos de fotografía.

María Esperanza y Nelson Villegas Foto: Archivo particular

En la hoja de vida de Villegas están su trabajo como laboratorista de la carrera de comunicación social en la universidad del Valle de 1979 a 1983, hizo parte de la Organización Internacional del Diploma de Periodista – Primera Clase en Praga en 1978.



Tuvo exposiciones en México y Cuba.



También su participación en la II Expedición Botánica José Celestino Mutis por el río Cajambre, en el Pacífico. Hizo parte de la Asociación de Artistas de El Peñón y del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos en Bogotá.



María Esperanza era su compañera de vida. La partida de ella había sido de los trances más duros para Villegas hace dos años.



Reiteraba sus mensajes de amor y recuerdos como en septiembre cuando le dedicó un pensamiento a quien llamaba 'Mi princesa'.

Nelson Villegas, reportero gráfico, pensador y líder social Foto: Archivo particular Periodismo Libre

El pasado 19 de julio, Villegas dejó en redes uno de sus últimos mensajes. Era una invitación a la exposición 'Venga esa mano país' con fotos inéditas de esos días al lado de Bernardo Jaramillo Ossa.



La muestra fue en la Casa de la Memoria en Cali.



La muerte de Villegas fue al natural después de afrontar enfermedades respiratorias. Sabía que eran consecuencia de su apego al cigarrillo durante años y debió llevar un tanque de oxígeno en sus últimos años.

El 27 de agosto, en redes, apareció su último mensaje a nombre de Nevin, en redes:

Después de tanto tiempo de luchar por ideales de mejor país para mis hijos, nietos, amigos, familiares, doy por culminada mi batalla. Pero no todo termina acá. Es un camino que continúa para ustedes FACEBOOK

"Palabras de despedida para mis amigos y seres queridos. Hoy, con tristeza, después de tanto tiempo de luchar, en pie de lucha, por los ideales de un mejor país para mis hijos, nietos, amigos, familiares, doy por culminada mi batalla. Pero no todo termina acá. Este es un camino que continúa para todos ustedes, esperando que con este esfuerzo, trabajo y esperanza algún día llegará. Hoy, solamente termina mi labor de padre, abuelo y amigo, donde continuaré acompañándolos a todos ustedes, ya no en vida, pero sí en espíritu, en sus corazones. Solo me queda desearles toda mi gratitud a todos los que me acompañaron en este proceso a lo largo de mi vida. Solo queda decirle mil gracias. Esta despedida ya no es un adiós, sino hasta siempre".



El reportero gráfico, pensador y líder comunitario murió en la madrugada del 28 de agosto.

Se fue un colega que disparaba con la conciencia en los ojos. Buen viaje, don Nelson Villegas pic.twitter.com/vHocpT0W0s — Nelson Cárdenas (@cantarranasur) August 26, 2023

Mensajes para Nevin

El periodista Luis Alfonso Mena, a través de Periodismo Libre, dice que la carta de Nervin es valiente y refleja la fibra de Nelson Villegas.



Nelson Cárdenas apunta: Se fue un colega que disparaba con la conciencia en los ojos. Buen viaje, don Nelson Villegas".

No te puedo hablar en pasado porque nuestra historia no tiene tiempos. Un horizonte, una mariposa, una nieta, fueron las primeras puntadas de una amistad FACEBOOK

La doctora Patricia Bonilla Thorschmidt le despide así: "Profe, no te puedo hablar en pasado porque nuestra historia no tiene tiempos. Un horizonte, una mariposa, una nieta, fueron las primeras puntadas de una amistad que hoy aún después de tu partida, sigue y seguirá, porque la memoria y los recuerdos se hacen eternos cuando de generación en generación, se trasmiten. Tantas experiencias recorridas juntos, tanta incertidumbre, tantos dolores y cuántas alegrías acompañan esta historia. Conocí de ti y todos los tuyos, conociste de mí y todos los míos. Nos regalamos el espacio para compartir ideas, saberes de nuestros abuelos y padres, lecturas. Alegatos y disgustos también tuvimos, que se convirtieron en anécdotas divertidas. Cuanta generosidad la tuya mi gran amigo, cuanta compañía en momentos muy complejos de mi vida. Hace casi 15 días nos reímos por última vez, y hoy, aunque la risa suena rara porque se mezcla con lágrimas, lo hacemos también. Este cariño fue creciendo y se hizo inmenso porque toda tu familia lo fue nutriendo. Ofelia la “Negra”, tus hijos Luis Carlos, Sandra, María Camila, Mariana Sofía, Angie; Juancho, Claudia y sus tres retoños, Diosa!!! Un capítulo especial para tu princesa Esperanza, Igor, Nacho; tus grandes amigos y tus grandes amigas, nuestra Anita, que con su acontecer diario, hicieron también el nuestro. Para toda esa familia y amigos, ya algunos ausentes, todo mi cariño y mi apoyo. Un abrazo estrecho para cada uno de ellos. Profe, y ahora?

Venga esa mano Profe!!! Tenemos que seguir adelante, se que ese es tu deseo. Gracias Profe por todo lo compartido y por existir en mi vida".

NELSON VILLEGAS, LA CARTA DE UN HOMBRE LEAL Y VALIENTE HASTA EL FINAL



Homenaje de Periodismo Libre en Vivo a la memoria del compañero reportero gráfico que acaba de partir.



La nota, aquí:https://t.co/oc80U2szQ3 — Luis Alfonso Mena S. (@LuisMena7) August 27, 2023

Julian Lineros dice: Un homenaje a tí Nelson Villegas Naranjo en el lugar bello donde mereces estar de tus colegas de Re-No, gracias por tu colaboración y las imágenes que dejas para la memoria del País".

Honor y gloria para Nelson Villegas Naranjo. Fue uno de los exponentes más importantes de la fotografía revolucionaria. Se destacó como reportero gráfico en VOZ Proletaria. Son famosas sus instantáneas de las luchas populares en el Valle del Cauca.



¡Hasta siempre camarada Nevin! pic.twitter.com/IRY73L56Ph — Claudia Flórez (@ClaudiaFlorezPC) August 26, 2023

Hoy tu vuelo revolucionario expande sus alas tomando altura de regreso al mundo de la utopía infinita que soñaste y en vida defendiste con vehemencia y coherencia inigualable FACEBOOK

TWITTER

Carlos Flórez dice: "Hoy tu vuelo revolucionario expande sus alas tomando altura de regreso al mundo de la utopía infinita que soñaste y en vida defendiste con vehemencia y coherencia inigualable. Hoy tu alma está libre y tu cuerpo ha vuelto a la tierra, tu ejemplo de vida crece como la sombra cuando el sol declina. Hasta siempre Maestro Nelson Villegas Naranjo descansa en alegría más allá de las estrella".



Teresa Consuelo Cardona dice: Lamento inmensamente la muerte del compañero y amigo Nelson Villegas Naranjo . Su lucidez, su humor trágico, su sentido de la realidad, su noción histórica, su coherencia, fueron faro luminoso en estas redes sociales que impactaron otros espacios menos virtuales. A su familia mi abrazo cálido, a su memoria mi perenne homenaje sincero.

Facebook Twitter Linkedin

Nelson Villegas, reportero gráfico, pensador y líder social Foto: Archivo particular

Sonia Solarte Orejuela le escribió: Querido Nelson, agradecida por el honor de haber conocido en esta vida una persona como tú, generosa y noble, comprometido política y artísticamente con el país, entristece profundamente tu partida y al mismo tiempo me consuela saber que ya habitas una dimensión sin tiempo y donde estés te acompañará la gracia de la visión que se embelesa ante la belleza. Desde el lugar que te encuentres seguirás celebrando con tu pueblo los avances del cambio. Abrazo con mis sentidas condolencias a las y los miembros de tu amada familia. — me siento triste".



Johana Ian le dice: Don Nelson Villegas Naranjo buen amigo que desde mis comienzos en la fotografía me brindo un consejo y su amistad. Hombre luchador siempre echado pa' delante Hoy le pido a Dios que le reciba en el descanso eterno. Fuerzas y resignación a familiares y amigos".

