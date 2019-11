Cuestionan costos y ejecución de 'Obras del Progreso' de Cali

La Alcaldía de Maurice Armitage, cuyo mandato finalizará en diciembre, no concluiría algunas de las ‘Obras del progreso’, las de infraestructura significativas para la ciudad y que se financian con el empréstito de 194.500 millones de pesos, aprobado por el Concejo en 2017.

Esta fue una de las conclusiones que señalaron los cabildantes de la Comisión de Presupuesto, luego de escuchar al secretario de Infraestructura de la ciudad, Ferney Camacho.



La ampliación de la vía de Cali a Jamundi a tercer carril no concluiría este año, quedando pendiente el sector de la Universidad Autónoma hacia la carrera 100.

El concejal Óscar Ortiz dijo: “Hoy hay obras sin financiación, como las del norte en Sameco, otras de cicloinfraestructura en la calle Quinta, que sería mejor que no las hicieran”.



El concejal Roberto Rodríguez preguntó por lo que pagó el municipio por la gestión predial en los terrenos que demandó la ampliación de la vía Cali – Jamundi y que conllevó modificar diseños, como el túnel sobre la Universidad Autónoma. “Se habló de ahorros de 16.000 millones si no se hacía ese túnel, pero esos ahorros no se ven en los informes”.



El secretario de Infraestructura de Cali, Ferney Camacho, dijo que las obras de Sameco y la prolongación de la Ciudad de Cali hasta Jamundí, que fueron incluidas en las 'Obras del Progreso' y financiadas por el empréstito, se excluyeron y se harían por gestión de Cali, la Gobernación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Los recursos por 167.000 millones de pesos, financiados con empréstito se distribuyeron así: 8.000 millones para cicloinfraestructura, proyecto que va en el 60 por ciento; 42.000 millones para obra intersección a desnivel en la calle 25 con carrera 100, de esos recursos, 17.000 millones son del empréstito. Otras fuentes son Metrocali y recursos propios del municipio, y la obra está en un 62 por ciento. (No se entregará este año). Harían falta alrededor de 9.000 a 10.000 millones de pesos para concluir obras.



Así mismo, 76.800 millones de pesos son para la ampliación vía Cali – Jamundi, con una adición del 50 por ciento, recursos que salen del empréstito. Las adiciones se dan por mayores cantidades de obra en redes húmedas y secas, (acueductos y redes eléctricas). Hay situación con río Lili, lo que demandará ajustes a los diseños en pilotes y bigas. (La obra no concluye este año por los ajustes a los diseños de redes de ser



De los 194.500 millones de pesos aprobados por el Concejo para el plan de obras del sur y obras del progreso, el Ministerio de Hacienda autorizó 193.000 millones, de los cuales, la Secretaría de Infraestructura de Cali contrató obras por 180.000 millones y tiene comprometidos 167.000 millones, de ellos se han pagado a octubre 121.472 millones y queda un saldo pendiente por pagar por 46.394 millones. Son recursos que a juicio de algunos concejales, como Oscar Javier Ortiz Cuellar, Alexandra Hernández, Audry María Toro Echavarría, Richard Rivera Campo, Roberto Rodríguez Zamudio, María Grace Figueroa y el ponente del proyecto de presupuesto Carlos Hernando Pinilla Malo, no serían suficientes para concluir obras este año.



La concejal Alexandra Hernández Cedeño vaticinó que tres obras quedan pendientes, ciclo infraestructura en la zona de Sameco, calle Quinta y los diseños de la Ciudad de Cali, además de los atrasos que hoy presentan las obras del progreso del sur. “Es evidente que quedan pendientes para el nuevo gobierno y hay que precisar bajo que figura se harían todos los pendientes”.



La concejal Audry María Toro también cuestionó los retrasos que quedan en la vía Cali – Jamundi, por considerar que la presentación de Camacho fue general, pero se requieren los detalles, especialmente en temas de sobrecostos o adiciones, porque es evidente que va hacer falta plata para concluir esos trabajos en el sur, especialmente en la Cali – Jamundi donde ya se hizo una adición al presupuesto, pero no se le dijo al Concejo de dónde salieron esos recursos.



La concejal María Grace Figueroa cuestionó la falta de comunicación entre organismos, como Metrocali, y las secretarías de Movilidad e Infraestructura municipales. “Eso se evidencia con la construcción de la cicloinfraestructura, que da vía a las bicicletas, pero afecta a la población en condición de discapacidad, el peatón y los conductores de vehículos. “Es importante no intervenir más con esa cicloinfraestructura para no afectar la movilidad”, sostuvo María Grace Figueroa Ruiz, quien recordó que no se puede correr solo por cumplir metas del plan de desarrollo cuando son muchas las que quedarán sin cumplir.



Al igual que el Concejal Ortiz Cuellar, María Grace Figueroa Ruiz solicitó parar esa instalación de tachas, bolardos y tubulares, para no impactar la movilidad. “Esa meta tampoco se cumplirá por tanto no se necesita correr”, dijo.



CALI