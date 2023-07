Desde Colombia han viajado, en particular, exintegrantes de las Fuerzas Armadas, para asumir tareas como desminado y otros asuntos de servicio en territorio ucraniano.



En los últimos dos años han muerto cinco colombianos en territorios que están en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Édisson Alberto Vinasco Giraldo era un exmiembro del Ejército que tenía raíces familiares en el municipio de Riofrío, entre el centro y norte del Valle del Cauca. El hombre estaría en calidad de pensionado como soldado profesional.



No es preciso desde cuándo decidió viajar hasta Ucrania, país del oriente de Europa, a unas 40 horas y 10.487 kilómetros desde Colombia.



Édisson Alberto Vinasco Giraldo en sus días como militar en Colombia al lado de su perro Ciborg. Foto: Archivo particular

En principio se conoce que habría viajado el año pasado entre un grupo de exmilitares de varios países hasta filas ucranianas en el conflicto con Rusia, a partir del 24 de febrero de 2022



Las circunstancias en las que resultó muerto el colombiano no se han detallado. Solo que se presentaron el miércoles 19 de julio.



Para sus allegados, Vinasco era un héroe y alguien de quien destacaban su temple, por el amor a su familia y hasta por sus apuntes.



"Amando y defendiendo mi patria con orgullo y mucho honor. Y no sería capaz de utilizar mi fusil en contra de mi pueblo. Jure defender mi patria y eso incluye a todos y cada uno de ustedes", escribía él.



En diciembre de 2021, el militar completó su servicio en el Ejército como soldado profesional. Estuvo en el Batallón Ascpc (Apoyo y Servicios para el Combate) de la Vigésimoséptima Brigada en Putumayo.



A esa unidad le correspondían tareas complicadas asignadas a un Batallón de Selva. Vinasco estaba orgulloso de vestir el camuflado con el que pasó también por ciudades como Valledupar y Riohacha.



En su ejercicio militar lo acompañaba 'Sayborg' (de Ciborg, entre lo animal y lo cibernético), un perro que estaba en sus recorridos como militar por Colombia.

Édisson Alberto Vinasco Giraldo en sus días como militar en Colombia. Foto: Archivo particular

Era padre amoroso con su hijo. Y amaba su terruño: "Hace 20 años salimos del mejor pueblo, Riofrío, pero nuestro pueblo nunca salió de nosotros. Aquí están tus hijos sanos y salvos".



En abril de 2021 tuvo una perdida dolorosa. "Te extrañamos my brother my hermanito my negrito vuela a toda velocidad como siempre quisiste, acelerador a fondo papí".



Ante la muerte del soldado Vinasco, una de sus allegadas le escribe: "Que Dios te reciba junto con nuestro hermanito Gerardo Vinasco Marín. Hermanitos de mi corazón. Descansa en paz mi guerrero valiente".



En mayo de 2022, cuando Diego Molano era ministro de Defensa, se anunció que estaba listo el primer grupo de militares, entre ellos una mujer, para apoyar a las autoridades de Ucrania sobre el desminado.



No se dieron a conocer, entonces, las identidades de los viajeros por asuntos de seguridad.



No es preciso que Vinasco haya salido en esos tiempos, pero habría viajado por una oferta laboral en esa zona de conficto.

