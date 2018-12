La agenda de fiestas que les esperan a rumberos en hoteles y clubes

El menú está listo. Una programación amplia y muy variada para gozarse las fiestas de fin de año y la Feria de Cali en hoteles y en clubes de Cali.

La programación se abrió el Gran Becerrada del Club Campestre Cali, en la plaza portátil Española ‘Granada’. Complementó el espectáculo el show del Grupo Recortadores de Ecuador, Virgen de Guadalupe. Luego la Fiesta de Remate.



El Festival de Orquestas fue el miércoles 26 de diciembre 8:00 p.m. con Guayacán Orquesta, Henry Fiol, Sergio Vargas, Greeicy Rendón, Mike Bahía y e Dj Andrés Maciá. Tarifas: $375.000 y $500.000



Este viernes 28 de diciembre, a las 8:00 p.m., se vive una noche de buena música en todos los géneros con la presentación especial de Reykon y los Dj’s, Andrés Maciá, Jocker, Moisés y Trevi. Tarifas: $250.000 y $200.000.



La Cena San Silvestre será el lunes 31 de diciembre de 7:00 p.m. a 3:00 a.m., en el Salón del Lago Cena bufé con la animación de los grupos musicales, George y los Importantes y Bentú. Tarifas: $90.000 $160.000 y $250.000. Info: 3336000 ext.: 781



En el Hotel Spiwak se disfrutó del 25 al 30 de diciembre, 2:00 p.m. - 11:00 p.m., en el restaurante La Zarzuela. Hay música en vivo, a partir de las 7:00 p.m. Deliciosas tapas del Mediterráneo, Jamón Ibérico cortado en vivo; promociones en vinos y licores.



Del 26 al 30 de diciembre, 7:00 p.m. en los salones Concepción y Paraíso, se ha vivido el sabor latino y el swing de los bailarines de Royal Show se toman las noches con un espectáculo de salsa, danza y tecnología Led. Boletería: Colboletos



El lunes 31 de diciembre 8:00 p.m. 3:00 a.m. Salón de las Estrellas-piso 11

La Orquesta Sounare, de Ensálsate, será la encargada de amenizar la fiesta Gatsby New Years Eve, despedir la noche vieja y dar la bienvenida al año nuevo. Se servirá un bufé especial, vino espumoso para el brindis de medianoche, cotillones y hora loca.



Hay actividades recreativas para los niños. Tarifas: Adultos $350.000/$300.000 Niños $ 180.000 impuestos incluidos. Info: 318837 0870.



Hay Cena San Silvestre este lunes 31 de diciembre, 9:00 p.m. 3:00 a.m. restaurante La Zarzuela, para quienes deseen disfrutar de un ambiente más tranquilo y exclusivo, también se servirá la cena de San Silvestre, en este restaurante con ambientación musical, cotillones y brindis de media noche.

Tarifas: Adultos $280.000 Niños $145.000 impuestos incluidos.



En el Hotel Marriott están las Tascas The Market y Circo, hasta el domingo 30 de diciembre, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Show de Flamenco, bufé de tapas.

Tarifas: Adultos $75.000, niños hasta los 12 años $35.000



La Cena de San Silvestre será este lunes 31 de diciembre de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. Restaurante The Market/Circo. Menú bufé, música en vivo, cotillones, premios, brindis y uva de la medianoche Tarifas: Adultos $240.000, niños hasta los 12 años $120.000



También hay cena este lunes en el nes 31 de diciembre de 7:00 p.m. a 4:00 a.m. Salón Cartago, con la temática, ‘Fiesta en Las Vegas’, los asistentes bailaran al ritmo de dos Grupos musicales, recibirán cotillones, copa de vino y uvas de medianoche. Bufé variadísimo, bar abierto y participarán en la rifa de 2 tiquetes aéreos a Las Vegas.

Tarifas: Adultos $430.000, niños hasta los 12 años $120.000. Todos los precios con

impuestos incluidos. Info: 314-821-8573



En el Hotel Intercontinental están las Tardes de Feria, este lunes 31 de diciembre 8:00 p.m. – 3:00 a.m. Gran Salón Estelar, hay cena bufé, copa de vino espumoso para el brindis del nuevo año, uvas, cotillones, menú para niños, con barra de postres y dulces. Con las melodías de la Orquesta Sin Reserva y la Orquesta Matecaña.

Tarifas: Adultos $430.000 - Niños $130.000. Info: 317- 3678116



El Hotel Dann Carlton ha invitado a las Noches de Feria con Ensálsate, de 8:00 p.m -1:00 a.m. Presenta su espectáculo “Conga”, que trae el bolero, el chachachá, el mambo, el son cubano, merengue y la bachata. Sin olvidar las melodías de los años 60´s, 70´s, 80´s y 90´s. y la fusión de la música disco, pop y el dance con la salsa caleña. Info: 316- 4807835.



Para la celebración Año Nuevo, este lnes 31 de diciembre, 8:00 p.m. a 3:00am, Salón Ritz Bufé de gala con la animación de la orquesta Riverside Big Band. Copa de champaña para el brindis, uvas de la suerte, kit de celebración, recreación y menú para niños, rifas y concursos. Tarifas: Adultos $300.000 - Niños menores $130.000, impuestos incluidos. Informes: 315-5934540.