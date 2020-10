Martha Isabel Bolaños, en la 'salsa' de Amparo Arrebato

La actriz caleña, junto a un equipo de actores de primer nivel, graban producción basada en la vida de Amparo Arrebato, en diferentes parajes del municipio de Jamundí (Valle).



La serie, dirigida por Liliana Bocanegra, es un homenaje a la mujer vallecaucana y a su carácter alegre para cumplir sus sueños.

La mítica Amparo Arrebato, bailarina popular caleña, cuyos pasos de baile, llenos de energía, frenesí y una furia encantadora, cautivó los corazones de salseros en el mundo. Tanto así, que Richie Ray & Bobby Cruz, dos emblemas de la salsa, crearon en 1970 la canción ‘Amparo Arrebato’.



Este emblemático personaje de la cultura de la salsa caleña, de quien se dice que en su casa del barrio El hoyo vivieron figuras como Jovita Feijoo y la estrella del Deportivo Cali de los años 70, Jairo Arboleda, inspiró ‘Amparo Arrebato, la negra más popular’, una serie de 15 capítulos, realizada de manera conjunta entre Telepacífico, Container Films y Noelia Films.



Este rodaje que se realiza en Jamundí, es protagonizado por la actriz Martha Isabel Bolaños, quien encarna el papel de la icónica bailaría caleña, junto con un elenco de actores como Luis Fernando Salas, Lucho Velazco, Oscar Borda, Omar Murillo y Julio Echeverry.

Día a día en las grabaciones, la actriz caleña se enfrenta al reto de hacer creíble su personaje. Foto: Melissa Franco

“Inicialmente tuve mucha ilusión de hacer la biografía de ella (Amparo Arrebato), sin embargo, por problemas de derechos tuvimos que cambiar. Hay que dejar claro que no es una historia biográfica, sino un homenaje a todas las Amparo Arrebato que hay regadas por el Valle del Cauca y Colombia; estas mujeres de barrio luchadoras, perseverantes y madres solteras que persiguen un sueño y que no se rinden”, expresó la actriz caleña.



Para su papel, Martha Isabel explica que no requirió hacer cambios físicos a su cuerpo, debido a que realiza una “una caracterización donde hay una personalidad y unas circunstancias claras que la empujan a hacer todo lo que hace”.



Para la actriz, que inmortalizó a ‘La Pupuchurra’, de ‘Yo soy Betty la fea’, el reto al que se enfrenta en todos los días en las grabaciones es que su personaje sea creíble para los televidentes.

“Es mucho más fácil hacer un personaje bien distinto a lo que soy yo, pero en esta vez debo reconocer que Amparo tiene mucho de mí. En la historia que escribieron para la serie es muy similar a mi historia, a mi lucha, a mi madurez y a mi forma de conseguir mis sueños, que he acumulado en los cerca de 26 años que llevo ya en televisión y 46 de vida”, comenta Bolaños.

Uno de los requisitos principales para Amparo Arrebato es la salsa, asunto en el que Martha Isabel dice sentirse “sobrada”. “Soy caleña, desde chiquita bailo, eso sí, no soy bailarina profesional, soy bailadora como lo era Amparo, una bailadora de grilles y amante de la salsa”, agrega.



Sobre las grabaciones considera que “han estado sabrosas”, debido al ambiente de trabajo y el clima de Jamundí. “Desde el primer fue un almuerzo que hicimos. Nos encontramos las dos generaciones: ‘Los arrebaticos’, como les decimos y la segunda generación. De una vez hubo química entre todos. Además estamos pasando rico en Cali, Jamudí, con este calor, en el que hay salsa de fondo y buen ambiente. Liliana (Bocanegra) que es una gran directora, pone el punto altísimo”, destaca Bolaños.

Las grabaciones se realizan en distintos puntos de Jamundí Foto: Santiago Saldarriaga Las grabaciones se realizan en distintos puntos de Jamundí Foto: Santiago Saldarriaga

La actriz caleña es pilosa, inquieta y ‘echada pa’ lante’, por eso además de la actuación también ultima detalles sobre el proyecto en el que también trabaja: el programa ‘Viajáte al Valle del Cauca’, en el cual invita a la gente a que conozca “el tesoro que es Cali y el Valle del Cauca”.



“Después de 27 años que volví a Cali, estoy enamorada y feliz de mi ciudad. Volví cerca de mi familia y desde que estoy acá me empezaron a salir proyectos y estoy totalmente agradecida”, recalcó Bolaños.



Grabaciones bioseguras



Uno de los aspectos llamativos de las grabaciones de esta producción, es su estricto manejo de bioseguridad.



“Creímos que iba a ser más difícil por el hecho de que somos muchas personas en un mismo lugar y en un mismo set compartiendo, pero el equipo ha sido muy juicioso con las normas de bioseguridad, que principalmente han sido tapabocas, la desinfección de todos los utensilios de trabajo y zapatos. Además, por equipos tenemos unas manillas de colores, por eso tratamos de estar siempre divididos por equipos”, explica Natalia Rendón, Line Producer del rodaje.

Las grabaciones se tienen normas especiales de protección y bioseguridad. Foto: Melissa Franco Las grabaciones se tienen normas especiales de protección y bioseguridad. Foto: Melissa Franco

El equipo de producción también cuenta con zonas para maquillaje, vestuario, equipos de fotografía, alimentación, producción y ambientación, a las cuales acceden a través de manillas que cada uno posee.



“Debido a la pandemia decidimos grabar en Jamundí, por cuestiones logísticas, por eso estamos acá quedándonos todos acá, para evitar estar viajando de Cali a Jamundí todos los días. Tenemos que estar muy unidos”, dice Rendón, quien destaca el acompañamiento de la Alcaldía de Jamundí.



Otra de las recomendaciones el equipo del rodaje tuvo que tener en cuenta fue tener más escenas en espacios exteriores o interiores, pero bastante amplios y con un equipo de ocho personas.