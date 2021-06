Valle, sin camas UCI disponibles y con pacientes en fila de espera

La gobernadora Clara Luz Roldán advirtió que el departamento ya no cuenta con disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos para atender el alto flujo de pacientes que requieren este servicio hospitalario.

“Hay casos en los que a los médicos les ha tocado intubar o hacer todo el procedimiento en las unidades de urgencias, que no es lo mejor ni lo más recomendable”, dijo la mandataria.



Lea también: A Cali llegó la CIDH para analizar asesinatos y violaciones de DD. HH.)

Hay casos en los que a los médicos les ha tocado intubar o hacer todo el procedimiento en las unidades de urgencias, que no es lo mejor ni lo más recomendable”, FACEBOOK

TWITTER

“Estamos en una situación complicada. Sin embargo, seguimos luchando”, anotó Roldán y precisó: “En este momento no tenemos ni una sola unidad de cuidados intensivos disponible. Tenemos más de 56 personas en fila esperando que se asigne una UCI”.



La gobernadora del Valle del Cauca también explicó que las cifras de contagiados de coronavirus no son alentadoras en el Valle del Cauca con un promedio diario entre 1.200 y 1.500 casos.



Anotó, además, que se amplió con 18 camas de UCI, la oferta de la red hospitalaria en Tuluá, municipio en el centro de esta región. “Se espera que el Gobierno Nacional envié más equipos para ampliar los servicios”, dijo en este SOS.



“Seguimos luchando para que esta situación disminuya y esperamos que en esta semana comencemos a bajar”, aseguró la Gobernadora Roldán.



(Lea también: Cadáver hallado de policía presenta disparos y cortadas)



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que en el momento más crítico de la pandemia, la prioridad es la vacunación.



En el Valle del Cauca, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se han aplicado un millón de vacunas, de las cuales 400.000 vallecaucanos cuentan con las dos dosis.



(Además: Claman justicia por estudiantes y jóvenes muertos en el paro en Cali)



La secretaria Lesmes, dijo que es necesario reabrir la economía, pero “debemos hacerlo de forma segura y sobre todo las medidas de protección personal no se pueden dejarse atrás”.



(Es de su interés: Murió Beatriz Cano, comunicadora indígena, tras ataque en Cauca)



CALI