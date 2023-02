Con su olfato y vista, Kenai, un perro pastor alemán, se convierte en el salvador a diario de Andrea Sandoval, quien enfrenta una condición de cuidado por sus niveles de azúcar.

El subintendente de la Policía, Jorge Eduardo Caicedo Velasco, formado como guía canino de Carabineros, sacó tiempo libre y entrenó 10 meses a Kenai como perro de alerta médica.



“El vínculo con su tenedor es esencial de modo que las señales sean entendidas y estandarizadas”, dice el uniformado que heredó el sentido solidario de sus padres.



El entrenamiento requiere varias etapas para llegar a convertir al animal en un apoyo para prevenir o para las emergencias de un paciente.



Desde hace 17 años, Andrea enfrenta la condición médica. Su perro le avisa por olores de fluidos corporales.



Kenai fue entrenado como alerta médica por el subintendente Jorge Caicedo Foto: Policía Metropolitana de Cali

Cuando el perro, un pastor alemán, de 2 años, percibe que algo anda mal, le da la alerta.



Si se trata de hipoglicemia o baja de azúcar, el perro da un giro; para aumento o hiperglicemia, usa la pata. Así ella puede identificar su situación y actuar a tiempo.



"Soy diabética desde los 10 años de edad. Kenai aprendió a determinar si tengo baja o alza de azúcar. Siempre me está cuidando. Me puede acompañar a todos lados", dice Andrea.



El perro tenía tres meses cuando llegó a manos de ella. Entonces, me contacté con Caicedo y le conté la idea que tenía porque había conocido sobre los perros de alerta médica.



El uniformado le dijo que estaba listo para ello. El proceso para que el can se convirtiera en alerta médico fue paso a paso hasta cuando fue aprendiendo su misión y lo vital que sería para la vida de su cuidadora.



Ahora ya el animal está certificado como de alerta médica. "Esto ha hecho que tenga un lazo más fuerte que eso de ser el perro y la dueña. Literalmente él cuidad de mi salud".



El perro es complementario a otros sistemas detectores y no es el único método de control. Pero Andrea dice que es su doctor y se regalan abrazos a diario.

