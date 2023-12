Karol, la jugadora de balonmano que sufrió descarga eléctrica y recibió manos biónicas

En mayo de 2022, Karol Bastidas, de 16 años recién cumplidos, y su madre Claudia Ricaurte quedaron al borde de la muerte por una descarga eléctrica, en un accidente en su casa en Yumbo. Ante lo irreversible de las lesiones y por el riesgo para su vida, a Karol le amputaron sus antebrazos hasta el codo. Desde su cama de hospital, ella asombró a todos por el amor a la vida al pedir unos brazos para seguir en el estudio y el deporte.



Su drama conmovió a Colombia y en el camino se sumaron esfuerzos para costear unas prótesis diseñadas con sistemas tecnológicos que permiten imitar movimientos de personas y manos mioeléctricas que replican funciones de las extremidades humanas.



La historia fue publicada en la serie 'La rebelión de las modelos invisibles', publicada por EL TIEMPO.



El sábado 2 de diciembre, en el Día Internacional de la Discapacidad, llegó la noticia soñada por Karol Michelle Bastidas Ricaurte cuando recibió unas manos mioeléctricas gracias a cooperantes de empresas vallecaucanas.



La entrega se cumplió durante el primer Encuentro Latinoamericano de Líderes por la Discapacidad y Familia, promovido por la Federación de Personas con Discapacidad de Colombia (Fediscol), la Casa Médica Representaciones Feya y Manos para Otras Manos.

Tragedia en casa

Karol Bastidas Foto: Gobernación del Valle

Las cicatrices dejadas el sábado 22 de mayo de 2022 no desaparecerán de los corazones de Karol Michelle Bastidas Ricaurte y su mamá Claudia Ricaurte, pero entre las dos han escrito una historia de valentía y resistencia.



Ese día celebraban el cumpleaños 16 de Karol, estudiante de colegio en Yumbo y que era parte de la selección de balonmano del Valle del Cauca. La mamá le estaba entregando un espacio propio en el altillo sobre una vivienda de tres pisos.

Iban a subir desde el tercer nivel, por unas gradas blancas, en forma de caracol y adelante iban Claudia con su bebé de año medio, el esposo de ella y detrás subía Karol, quien llevaba el cortinero (un tubo de aluminio).



La idea era acondicionar el nuevo refugio de la cumpleañera de pocas palabras, mirada dulce y apasionada por el deporte. En el ascenso, al tomar una curva, el cortinero hizo contacto con una cuerda de energía pegada a la casa. En esos instantes, Karol sintió que ese elemento le quemaba las manos y el corazón.



La mamá entendió que su hija estaba al borde de morir por una corriente descomunal. Le pasó el bebé a su esposo. Tuvo vértigo porque su niña podría caer en el vacío, pero venció sus propios temores y agarró a su muchacha.



Era devolverse ante el riesgo de morir quemada. O intentar zafarla de una muerte segura. Los gritos y el llanto fueron cubiertos por el eco de la música y las charlas a esas horas en el sector. El milagro de un respiro en la corriente hizo que madre e hija salieran despedidas del trance.



Después de unos segundos, el vecindario entendió que había pasado algo grave en lo alto de la casa. Fueron momentos de incertidumbre y tensión porque las dos mujeres estaban impactadas.

Las 15 operaciones

Karol Bastidas. Foto: Gobernación del Valle

Después de unos minutos, ambas fueron llevadas al hospital local de Yumbo, pero Karol debió seguir hacia el Universitario del Valle (HUV) donde hay pabellón de quemados. Horas más tarde trajeron a la mamá con sus propias quemaduras.



Fueron más de 40 días en los que Karol Michelle Bastidas Ricaurte, la jugadora de balonmano en Selección Valle, permaneció entre coseduras de más de 15 cirugías.

Al llegar al HUV, se procede a la primera intervención de urgencia. No le cerraron las heridas. No se sabía en esos momentos si la paciente se levantaría de esa descarga que le perforó un hueco en la región del omóplato derecho.



El cuadro de la estudiante era más crítico. Cada que era sometida a una cirugía, los médicos les dejaban ver a sus padres que no había respuestas en los tejidos en sus brazos.



El papá de Karol, quien la acompañaba desde esa noche de la tragedia, pidió dos semanas para ir preparando a la niña sobre lo que podría ocurrir. Había una secreta esperanza de ver si un milagro cambiaba el riesgo de la amputación.



Karol empezó con preguntas sobre sus brazos vendados que no dejaban de producir líquidos. Moverlos era con dolores y esfuerzos. "Mamá no siento los brazos. ¿Será que me los van a cortar?", preguntaba.



Los médicos advirtieron sobre riesgo de infección letal si no había amputación. "Si me quedo sin brazos, ¿podré tener las mejores prótesis?, ¿podré graduarme de bachillerato y volver al deporte?", les preguntó la adolescente a sus padres y a los médicos y psicólogos cuando le comunicaron la urgencia.



La cirugía llegó en la mañana también de un sábado, pero se prolongó hasta las 9:00 p. m., cuenta la mamá: "Fue una entrada al quirófano larga, como nada. Al salir, los médicos nos dijeron que no les cerraron los cortes en sus brazos porque si se presentaba sangrado era posible que se debiera cortar más arriba. Todo eso con riesgos de infección".



En una sala del HUV, la paciente pasó su convalecencia. Las lesiones en el omóplato y la espalda fueron sanando. La familia debió conseguir hasta suplementos para la recuperación de tejidos.



En la misma bitácora clínica, la paciente apuntaba: "Tengo 16 años, voy en el grado 11 en el José María Córdoba. Hace seis años empecé a entrenar balonmano que me apasiona y quiero seguir practicando el deporte", decía desde su cama del HUV, donde intentaba mover objetos con sus pies. Y ensayaba llamadas de celular.



Solo hasta el 7 de julio de 2022, Karol volvió a casa en Yumbo en medio de un recibimiento entre aplausos, pitazón de motos, globos al cielo e himno nacional.

En el colegio la han acompañado docentes y compañeros. También desdelos equipos de balonmano de Yumbo y de la Selección Valle Cadetes llegan mensajes de aliento.



"Yo resucité al tercer día”, repite Karol Bastidas, quien se despertó como en el cuento de 'La bella durmiente', por el amor de su familia y ese espíritu que se levantó ante la adversidad.



En redes agradeció las cadenas de oración: “A quienes me han dado fuerzas, quiero decirles que las limitaciones están en la mente. Para todo, obra Dios. Salí de la Unidad de cuidados intensivos. Puedo vivir sin estar conectada a los aparatos médicos, quiero seguir viviendo, estudiando y en el deporte".



A su lado siempre, Claudia Ricaurte, la mamá, maravillada por ese ánimo de su hija por tener planes de vida y ser feliz. Antes era una niña tranquila, de contadas amistades, con temores para salir ante públicos.



Las dos encabezaron una cruzada para conseguir sus brazos biónicos. La mamá dice: "a través de la empresa prestadora de salud (EPS), Karol puede tener unas prótesis, pero la familia impulsa una campaña para que esos elementos sean robóticos o de alta tecnología".



El ejemplo de Karol llevo a que fuera escogida como la imagen de la Pasarela de Inclusión, en el Cali Distrito Moda 2023, una plataforma que abre el foco a poblaciones diferenciales e invisibilizadas en los cuadros del glamour y la elegancia.



El modelaje es un camino que espera recorrer como el deporte. En El Templo de la Moda la han hecho brillar en sus llamados comerciales. El presidente de la Cámara Vallecaucana de la Moda, Guio Di Colombia, y la directora de la Pasarela de Inclusión, Jimena Toro, apreciaron ese encanto y poderío en la historia de vida de la joven que fue elegida como imagen de la Pasarela, en Cali Distrito Moda 2023.



“Espero seguir apoyando a que otros y otras tengan esperanzas”, dice Karol, quien por estos días viste la camiseta de la Selección Valle en los Juegos Paranacionales.



En diciembre de 2022 ganó bronce en una competencia en Barranquilla. En mayo fue plata. Y seguirá en ese camino porque su lucha merece más que la de oro.

La entrega de los antebrazos estuvo llena de emociones. Fernando Estupiñán, presidente de Fediscol, dijo que "en el Encuentro Latinoamericano de Líderes por la Discapacidad y Familia realizamos la entrega como un regalo simbólico para la ciudad de Cali. Aquí están las experiencias de líderes de Colombia y Latinoamérica que ya trabajan en soluciones para personas con discapacidad y sus cuidadores".



Para Karol, es una meta alcanzada pero sigue entrenando, competiendo, estudiando y ayudando a quienes pasan por lo que ella ha sufrido.

Michel Remoleroux

Popayán