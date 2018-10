Justicia en Cali, en ajustes y trasteos para volver a la normalidad

La justicia que se imparte en los 149 despachos y los cuales estuvieron funcionando hasta hace un mes en el Palacio de Justicia de Cali, se mantiene cojeando. El Palacio se ha mantenido paralizado desde que el 15 de agosto se desplomó uno de los ascensores, desde el sexto piso de la torre B, una de las dos que tiene este complejo en pleno centro de Cali.



Ese 15 de agosto, la ciudad se conmocionó porque la emergencia en este ascensor provocó la muerte de dos personas. Eran Hernán Lozano Padilla y Luis Alberto García.

Aunque la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal) levantó el viernes de la semana pasada la asamblea permanente de los trabajadores y los funcionarios del Palacio de Justicia, donde hay alrededor de 11.000 procesos represados.



Solo los penales han prestado servicio desde el primer piso del Palacio, donde reciben documentos. Es así que se aspira a que esta semana los despachos puedan retomar su normalidad, al tiempo que se adecúan espacio dentro del mismo primer piso del Palacio.



En el Palacio se quedan unos 500 funcionarios de la rama judicial, pero los 900 restantes, que corresponden a juzgados laborales y de familia, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y la Gobernación, están en sua trasteo.



Asonal y el Consejo acordaron que los juzgados civiles se van a una sede alterna. Está ubicada en el edificio Goya, en la avenida 6AN No. 28N-23. Así mismo, los juzgados municipales despacharán desde el edificio M29, en la calle 23 AN No. 2N-43, en el barrio Versalles, en el norte caleño.La jueza Segunda Penal del Circuito de Cali, Dolores Cecilia Martínez,

de Asonal Judicial, señaló que la asamblea permanente se levantó en la reunión con el presidente nacional de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, y el vicepresidente de este gremio, José Fredy Restrepo.

Consecuencias del Palacio. Foto: Archivo Particular

La jueza expresó que ese primer acuerdo era “una parte básica sobre lo que era el cierre transitorio de despachos judiciales y la suspensión de términos”.

Los empleados judiciales entraron en asamblea permanente el 16 de agosto. Foto: Archivo Particular

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que se han hecho esfuerzos con recursos para descentralizar los juzgados, en la búsqueda de otras sedes, pero enfatizó en que no es una solución suficiente.



La mandataria les informó a miembros de Asonal sobre los 600 millones de pesos que entregará por un año de arriendo de los despachos judiciales que funcionen en otras instalaciones.



La Gobernadora dijo que será un convenio interadministrativo para agilizar la entrega de los recursos. “Nos enviaron una carta en la que explicaban que vamos a dar 100 millones de pesos ahora y 500 millones en enero, de acuerdo con lo que ellos nos solicitaron”, agregó.



El presidente del Tribunal del Distrito Superior de Cali, Roberto Felipe Muñoz, recordó en el ‘XXI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria’, que la reparación del Palacio, después del atentado de las Farc en el 2008, se demoró un lustro y los juzgados pararon sus actividades. Recalcó que después de que el ascensor

se descolgó el 15 de agosto la historia se repite.



“El edificio requiere ubicar urgentemente gran cantidad de juzgados en lugares adecuados porque debe ser acondicionado y necesita la instalación

de nuevos ascensores”, dijo Muñoz.CALI