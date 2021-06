¿Quién mandó a los sicarios que asesinaron a Junior Jein?

Junior Jein, el nombre artístico de Harold Angulo Vencé, era un cantante de música urbana, reguetonero y pionero de la salsa choke, pero también defendía los derechos de comunidades.



Muchos lo vieron en el paro de Buevanentura en 2017 y ahora en las protestas en Cali y la vía a Jamundí.



El domingo, frente a una discoteca en la capital del Valle del Cauca, fue baleado y la Policía capturó a dos sospechosos. Pero ¿quiénes están detrás del ataque a un símbolo en la cultura salsera y del Pacífico?



Una extorsión en su contra por 300 millones de pesos está entre los posibles móviles. Pero también su papel como líder social.



Hoy se le rinde homenaje en Buenaventura y el miércoles será su sepelio en Cali.



( Le puede interesar: Plantón en Cali para exigir justicia por el crimen de niña de 9 años)

En redes se anunciaba desde comienzos de la semana pasada que Junior Jein, 'El Caballo' o 'Negro grande', iba a cantar en el club nocturno A Otro Nivel, en la avenida Roosevelt, sur de Cali.



El artista, de 37 años, se proponía presentar algunos temas de su último trabajo. Pasadas las 10 de la noche el ambiente era rumbero. Fue cuando una camioneta llegó hasta las afueras y descendió Junior Jein, quien se distinguía por su cabellera larga y su estatura. Iba con un vestido de mariachi, solo que la gente esperaba sus Bambambilan, El Dominó, Somos diferentes, Si Dios fuera negro y su último Bom Bom.



Bajó del carro y puso los pies en el andén. Alcanzó a dar tres o cuatro pasos cuando se le acercaron dos hombres, uno de los cuales esgrimió un fusil de asalto AR15, calibre 5.56, y lo accionó. Hubo dos disparos, pero al agresor se le habría trabado el arma. Entonces, al parecer, un segundo sicario usó una pistola 9 milímetros.



El desconcierto fue general para quienes estaban afuera y los que permanecían adentro del club. Uno de los asistentes dice que primero escucharon un par de detonaciones y pasaron unos segundos para que sonaran más disparos.



(Relacionado: ¿Qué se sabe del crimen del cantante Junior Jein?)



Junior Jein quedó derribado, aunque intentaba hablar, bajo la angustia de los presentes. Fue levantado por varias personas al puesto trasero de una camioneta. Lo llevaron a una clínica, pero llegó sin signos vitales debido a cinco heridas.

Facebook Twitter Linkedin

En operativo fueron decomisados un fusil calibre 5.56 y una pistola calibre 9 milímetros. Foto: Policía Metropolitana de Cali

A la medianoche empezó a circular la noticia sobre la muerte de uno de los reyes de la música en el Pacífico. El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, dijo que "de manera inmediata, se inició una persecución que permitió la captura de los dos presuntos agresores que portaban armas de fuego: un fusil calibre 5.56 y un arma de fuego fabricación industrial tipo pistola calibre 9 mm, las cuales se habrían utilizado para cometer el homicidio, cuyas causas son materia de investigación. El hecho dejó una persona herida, quien es atendida en un centro asistencial".



Una patrulla los encontró escondidos en un árbol. Una versión dice que a los dos hombres les tocó correr porque sus compinches los habrían dejado abandonados ante la confusión. Les decomisaron armas, según el informe oficial.



Los dos, a los que les dictaban medidas de aseguramiento, tienen raíces en Buenaventura.

De manera inmediata, se inició una persecución que permitió la captura de los dos presuntos agresores que portaban armas de fuego: un fusil calibre 5.56 y un arma industrial tipo pistola calibre 9 mm FACEBOOK

TWITTER

El general León dijo que "los capturados cuentan con antecedentes por delitos como rebelión, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar. Se encuentran en proceso de judicialización".



Apuntó que uno de ellos tendría que ver con las Farc. En Buenaventura los asocian a una banda de narcotraficantes y paramilitares.



(Además: Extorsión por $ 300 millones: la hipótesis de la muerte de Junior Jein)



En coordinación con la Alcaldía de Cali se ofreció recompensa de hasta 50 millones a quien aporte información que contribuya al esclarecimiento del crimen.



El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, dijo: "Vamos a trabajar con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con la Fiscalia y de la mano con la Policía Cali. Ya están detenidos los sicarios. No vamos a permitir que estas oficinas de sicarios que atentan contra la vida y honra vayan a escalar la espiral de violencia".



En redes circulan voces de quienes conocerían que lo acosaría una extorsión de 300 millones de pesos por parte de una de las bandas que pugnan en Buenaventura. En colectivos sociales creen que el ataque pudo provenir por sus posiciones críticas por la desatención a las poblaciones del Pacífico.

Un cantante en los paros

La sonrisa y la figura de Junior Jein, como sus mensajes, habían aparecido en sitios de concentración del paro nacional. En plena carretera Panamericana, cerca de Jamundí, había cantado: "Inconformismo social, descontento nacional como el 'Bogotazo' cuando matan a Gaitán... Lucha con la lucha Resiste mi gente que el pueblo es superior a sus dirigentes... Se metieron con la generación de las películas de Van Damme: 'Nunca retroceder ni rendirse jamás'. El hambre no calma, la prensa me engaña, el Gobierno me atraca. Sálvame la patria. Mi única arma protestar en la marcha y como a Nico Guerrero, la Policía me mata...".



ONU Derechos Humanos Colombia apuntó: "Junior Jein era músico afro y escribió junto con otros artistas la canción ¿Quien los mató? sobre la masacre de niños en Llano Verde. Desde el 28A fue muy activo en la protesta. Condenamos su asesinato en Cali".



La empresa Invictory Music apuntó: "Hoy, 14 de junio, acaban con la vida de un ser humano increíble, quien más allá de ser artista era un amigo del pueblo... Aportar a la cultura del Pacífico colombiano con lo único que Junior sabía hacer, enaltecer y dar alegría a un pueblo que es más que violencia".



(Recomendado: Junior Jein: una estrella del Pacífico que apagó la violencia)

La muerte de Junior Jein conmociona y visibiliza aún más el reto que tenemos todos de proteger la vida. Aunque sus asesinos están capturados, se debe esclarecer quién y porqué encargó este crimen FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anotó que "este es un homicidio premeditado, con armas de largo alcance. La muerte de Junior Jein conmociona y visibiliza aún más el reto que tenemos todos de proteger la vida. Aunque sus asesinos están capturados, se debe esclarecer quién y porqué encargó este crimen. A su familia y a todo el pueblo del Pacífico, nuestras condolencias y solidaridad".



El secretario de Cultura, Ronald Mayorga, dijo: "Me resisto a que la violencia nos siga arrebatando vidas. Toda mi solidaridad y afecto para la familia y amigos del gran Junior Jein. Hasta siempre a un amigo".



En su infancia en Buenaventura, Junior Jein heredó el amor por el currulao y la chirimía. Por esos años se maravilló ante los porteños Freddy Rincón y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, jugadores de Selección Colombia de Fútbol. Se enamoró del América, al que le dedicó canciones como Enamorado de la Mechita.



Alcanzó a estudiar tres semestres de publicidad, pero un profesor le dijo que se dedicara a la música. Empezó una carrera que le hizo pionero en la salsa choke y reconocido como rapero y reguetonero. Terminó su carrera como se lo había prometido a su padre.



En 2014 se presentó a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, pero le faltaron votos. Sin embargo, no dejó de estar siempre en causas sociales.



La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, dijo que "hoy el Pacífico está de luto y con profunda tristeza por el fallecimiento de Junior Jein. Fue una voz representativa de Buenaventura y el Pacífico. Su aporte a la música urbana en el país fue enorme".



Ray Charrupi, de Chao Racismo, escribió: "El mejor de los hombres que he conocido y que ha dado el Pacífico, el que nunca hablaba de nadie y siempre estaba para todos. Lo único que puedo decir por el momento es que mi hermano Junior Jein lo que más quisiera en este momento es que su asesinato, su desafortunada y temprana muerte, signifique algo y que no trascienda en más violencia".

Lea más noticias de Colombia

Un puño en alto, símbolo de la resistencia durante el paro en Cali



Luto en el Valle por muerte de camarógrafo

Hieren a integrante del Esmad en intento de bloquear vía Cali -Yumbo