Madre de Juliana Giraldo pide vuelo humanitario para estar en sepelio

Aura María Giraldo, la hermana de Juliana Giraldo Díaz, dice que su madre quiere darle el último adiós a su hija. El llamado lo extendió al presidente Iván Duque para que traiga a su madre, quien está en España, para que acompañe el último adiós a su hija.

​

"Estamos muy desconsolados por lo que acaba de ocurrir. Les decimos a la Policía Nacional y al Ejército que no más, que paren con esta situación. Esto es desconsolador, muy triste, lo único que le pido al presidente es que me apoye para traer a mi mamá que está en España y no es posible salir en estos momentos. Necesito traerla en un vuelo humanitario”, dijo Aura María.



Explicó que su hermana pertenecía a la comunidad Lgtbi y que desde hace aproximadamente dos años sostenía una relación con Francisco Larrañaga, quien iba al volante del carro en el que ella murió.

“Mi hermana era activista, hermosa, una persona soñadora, visionaria, con ganas de salir adelante y con ganas de sacarnos adelante a nosotros, con grandes sueños. Acababa de conocer a Francisco, estaba muy contenta”.



Larrañaga contó que los hechos ocurrieron hacia las 8:30 de la mañana del pasado jueves 24 de septiembre en la vereda Guatemala en Miranda, cuando junto a su pareja y otras dos personas se movilizaban por esa zona rural, en límites entre el Cauca y el sur del Valle.



Los testigos señalan que no era un retén, ya que no habían “conos” ni señalización de ningún tipo.



Fuentes del Ejército señalaron que en ese lugar se adelantaban labores de control militar de área. Indicaron que los hechos son materia de investigación.

Un nuevo caso de abuso militar en Colombia. Esta vez, el homicidio de Juliana Giraldo, en Miranda, Cauca.



Y a todo esto el informe de la Comisión de “Excelencia Militar” no aparece y el gobierno se niega a discutir reformas a las políticas de seguridad. https://t.co/2a5fXRtKtN — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 25, 2020

“La unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales, al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación”, señaló a través de un comunicado, el Comando Específico del Cauca.

Juliana Giraldo. Víctima # 38 de la fuerza pública durante el 2020.



Asesinada por el ejército colombiano en Miranda, Cauca pic.twitter.com/uTU9QsUxMe — Indepaz (@Indepaz) September 24, 2020

Por estos hechos, en Popayán y Cali, ciudadanos salieron a marchar en rechazo a este hecho. En la capital del Valle se hizo un plantón en las afueras del Batallón Pichincha.



Manifestantes denunciaron que un policía en moto disparó cuando quiso pasar por allí con un detenido en otro caso. El uniformado afirma que disparó un arma de fogueo.



El cuerpo de Juliana Giraldo, oriunda de Jamundí, permanece en Medicina Legal, donde le harán el proceso de necropsia, luego será sepultada en Miranda, donde vivía con su pareja.

POPAYAN