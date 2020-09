El drama de la familia del soldado que asesinó a Juliana Giraldo

El hermano mayor del soldado que le disparó a Juliana Giraldo Díaz, quien murió en la vía a Miranda, Cauca, explicó que el militar atraviesa una crisis por cuenta de lo que hizo.



"Está asustado, está temeroso. Es un niño, apenas tiene 19 años, y está empezando a vivir”, dijo el hermano del soldado y subrayó que el joven padece una "grave afectación emocional".



“Estamos pidiendo acompañamiento de un psicólogo. Mi hermano tiene esa imagen que no lo deja dormir, que no lo deja en paz”, manifestó.



Cabe recordar que, de acuerdo con el relato de uno de los ocupantes del carro en el cual se desplazaba Juliana, cuando ella fue impactada con el balazo, el soldado expresó: "¡La cagué, la cagué!".



Los hechos en los que la mujer transgénero de 36 años perdió la vida ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana del 24 de septiembre pasado, en la vereda Guatemala, en Miranda. Un automóvil con cuatro ocupantes se desplazaba por esa zona rural, en límites entre el Cauca y el sur del Valle.



La familia del soldado resaltar que este "es un buen muchacho" y que no tiene antecedentes. "Él no representa ningún peligro para la sociedad. Estaba muy contento, porque estaba a pocos días de terminar su servicio”, recordó su hermano mayor.



Quienes presenciaron la escena cuentan que el joven, en ese mismo lugar, trató de quitarse la vida y fueron sus mismos compañeros quienes lo impidieron.



El General Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, explicó que a causa de la pandemia al joven de 19 años se le alargó tiempo de servicio militar y estaba a pocos días de terminar su paso por el Ejército.



El soldado, oriundo de Sevilla, norte del Valle, en este momento se encuentra en una base militar a disposición de la Fiscalía para analizar su situación.



En el video que publicaron allegados de la víctima en el momento de los hechos, se ve cuando uno de los soldados exclama: “¡Hubiera parado!”.



Francisco Larrañaga, pareja de la mujer, sostiene que iba a girar al ver que le salían los uniformados desde los matorrales. “¡Yo paré!", asevera.



Versiones de los testigos coinciden en que el carro se detuvo parcialmente y cuando el conductor se iba a devolver llegaron los disparos. El Ejército asegura que los disparos fueron dirigidos a las llantas del automóvil y que una de las balas rebotó, impactando en la mujer.



MICHELL ROMOLEROUX

Para El Tiempo

Popayán

