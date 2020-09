Entre flores y lágrimas, familiares y amigos despidieron a Juliana

En una caravana, familiares y allegados de Juliana Giraldo Díaz llegaron hasta el cementerio central de Jamundí a darle el último adiós.



“Nunca llegué a imaginarme que iba a pasar por este dolor tan grande de perder a mi hija de esa manera tan cruel, aún no asimilo esto, me parece que es mentira todo”, manifestó Gloria Díaz, su madre.



Cientos de personas se reunieron en ese municipio y con mensajes de amor, globos flores blancas y ondeando banderas LGTBI le rindieron un homenaje a la mujer transgénero de 36 años, quien fue asesinada el pasado jueves 24 de septiembre a manos de un soldado en la vía a Miranda, Cauca.



“Lamentamos profundamente que esto haya sucedido, Juliana era una jamundeña, reconocida en el municipio, gente decente, trabajadora, tranquila, que trabajaba, gente buena y sin lugar a dudas todos los sentimos y más en las circunstancias en las que sucedieron”, expresó Jorge Iván Mejía, personero de Jamundí.



El Personero señaló que muchos miembros de la Fuerza Pública y la Policía se creen con “el poder de accionar contra quienes consideren ellos es pertinente, gracias al respaldo generado por el Gobierno”. Sin embargo, agregó, que pese a eso, no debemos responder con actos violentos ni “malentonarnos contra ellos”.



“Lo más grave del caso, es que según versiones, Juliana ya había sido víctima de burlas y discriminación por algunos miembros de la Fuerza Pública en ese sector” dijo el Personero.



Su madre Gloria, quien viajó desde España gracias a un vuelo humanitario; su hermana Aura María, su pareja Francisco Larrañaga, que estuvo en los hechos; y su mascota ‘Junior’, su fiel compañero por muchos años, estaban ahí, acompañándola en ese último viaje.



“Sus pasos y los nuestros van tejiendo territorios de paz”, es el mensaje que se lee en unos de los carteles que desfilaron este domingo por las calles de este municipio del sur del Valle del Cauca.



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue quien lideró la gestión del vuelo humanitario para que la madre pudiera ver a su hija por última vez.



“Cuando llegué a Cali, me estaba esperando una camioneta de la alcaldía y cuando llegué a la casa, el alcalde llegó a saludarme, a darme las condolencias. Me ha apoyado mucho”, agregó Gloria.



Aunque tiene dolor en su corazón, la adolorida madre dice que no guarda rencor.



"Culpables hay y espero que se haga justicia, pero la persona menos culpable es el soldado que mató a mi hija. Estos chicos son víctimas de la presión, sufren, aguantan hambre y los maltratan", dijo la mamá tras llegar de España.



Todos recuerdan a Juliana como una mujer emprendedora y carismática.



“Era muy trabajadora, decoraba muy lindo, nos maquillaba, nos cortaba el pelo para todas las fiestas”, dijo su amiga Ana Castillo.



Juliana Giraldo era estilista. Desde hace año y medio residía en Miranda con su actual pareja, con quien criaba pollos y vendía tilapia. Su sueño era tener su propia peluquería.



“Estaban emprendiendo unos proyectos en compañía, empezando salir adelante juntos, pero ahora todos esos sueños fueron truncados”, manifestó Katherine, una amiga de la pareja.



“Ella se fue a vivir a Miranda, precisamente a tener una vida más tranquila, quien se iba a imaginar que ahí iba a encontrar la muerte y de esta manera tan miserable cómo ocurrió”, expresó su hermana Aura María.



Aura María Díaz y Francisco Larragaña hicieron un llamado para que haya perdón y reconciliación.



“Que nadie tome represalias contra las Fuerzas Armadas, ni tampoco queremos que haya actos vandálicos. Si nos van a apoyar, apoyen de manera pacífica”, pidió el esposo de Juliana.



En Popayán y Cali, ciudadanos salieron a marchar en rechazo a este hecho. En la capital vallecaucana se hizo un plantón en las afueras del Batallón Pichincha.



Manifestantes denunciaron que un policía en moto disparó directamente contra la multitud que protestaba. El uniformado afirma que disparó un arma de fogueo.



En Palmira, en la noche del pasado viernes 25 de septiembre, apareció desplomado el monumento al Soldado. En su pedestal, fue escrito el mensaje “Asesinos Juliana”.



La Fiscalía General de la Nación informó que el equipo especial designado para investigar el asesinato de la mujer, indagará si la ciudadana fue atacada por su identidad de género.



El coordinador del equipo de la Fiscalía, Mauricio Noguera Rojas, aseguró que se llevará a cabo un proceso con enfoque diferencial y con todos los protocolos investigativos, criminalísticos y forenses necesarios.

"Lo más importante en este momento es poder entrar a determinar si la identidad de género de Juliana fue relevante o no en la ocurrencia de los hechos", reveló Noguera.



Los hechos en los que Juliana perdió la vida ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana del pasado jueves en la vereda Guatemala en Miranda. Un automóvil con cuatro ocupantes se desplazaba por esa zona rural, en límites entre el Cauca y el sur del Valle.



Versiones de los testigos es que el carro se detuvo parcialmente y cuando se iban a devolver, llegaron los disparos. La versión del Ejército señala que los disparos fueron dirigidos a las llantas y que una de las balas rebotó, impactando en la mujer.

