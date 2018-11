Habla el futbolista del Cali que fue víctima de ataque a bala

El futbolista Juan Sebastián Quintero, del Deportivo Cali, fue víctima de una ataque a bala el domingo en la noche, cuando tras finalizar el partido contra el Deportivo Pasto se dirigía en compañía de su hermano hacia el municipio de Jamundí, Valle.

Según Diego Quintero, padre del jugador, el futbolista iba a un encuentro familiar en Jamundí en el momento que fue sorprendido por los disparos. Contó, además, que sus hijos salieron vivos de milagro.



La Policía Metropolitana de Santiago de Cali añadió que el ataque contra Quintero ocurrió a las 10:15 p. m., en el barrio Alfaguara, de Jamundí, cuando se desplazaba en su vehículo personal.



“Dos personas que se encontraban en motocicleta le solicitan parar al futbolista, él detiene el vehículo y es allí cuando es sorprendido con un arma de fuego”, indicó la Policía.

Según las autoridades, el jugador emprendió la huida y le dispararon en una de las puertas izquierdas del carro. En el hecho ninguno de los ocupantes del vehículo terminó lesionado y se investiga si fue un intento de hurto.



Otras versiones asocian el ataque al futbolista con los resultados del equipo de fútbol, el cual quedó eliminado de las finales de la liga colombiana.



El Deportivo Cali, por su parte, lamentó el acto violento en contra del jugador de 23 años.



Este lunes, Quintero relató el drama que vivió en la noche del domingo. Según su versión, iba en el carro cuando sintió que le tocaban el vidrio y vio a un motociclista que portaba un arma, entonces aceleró y el hombre le hizo un disparo.



“Ya estaba llegando al apartamento cuando siento que me tocan el vidrio y ya estaba la persona con el arma dispuesta a dispararme; me dio como dos o tres segundos de reacción y yo aceleré. El disparo pegó en la puerta y mi hermano y yo salimos ilesos, por suerte”, dijo el defensor a medios de comunicación.



El deportista dijo que el conductor de la moto, que usaba un buso del Deportivo Cali, le alcanzó a decir "te maté".



El autor de los disparos era acompañado, al parecer, por una mujer que usaba casco rosado. Quintero dijo que fueron momentos angustiosos, pero por el espejo retrovisor vio que los de la moto se estaban devolviendo.



Para el futbolista, lo ocurrido no tiene justificación y así le podría pasar a cualquier jugador. Mientras que las autoridades investigan, el jugador quedará bajo un esquema de protección



