Los sueños de Juan Sebastián Briñez, el patrullero asesinado en Cali

Juan Sebastián Briñez Hernández era un joven con su cabeza llena de sueños y aspiraciones, pero no alcanzó a hacerlos realidad porque un disparo de fusil le cegó la vida en los disturbios de la madrugada del sábado en la zona de Calipso, en Cali, Valle del Cauca, donde cumplía funciones como patrullero de la Policía Nacional.



El cuerpo del joven, nacido el 27 de abril de 1999, fue trasladado al municipio de Espinal, Tolima, donde residía junto a sus padres y hermanos que en la tarde de este domingo lo despidieron en medio de honores de su institución a la que pertenecía desde hace 2 años cuando aprobó el curso de patrullero en la Escuela de Carabineros Gabriel González, de esa población.



(Además: Murió bebé porque no dejaron pasar ambulancia en un bloqueo)

Entre los mayores anhelos de Briñez, 22 años, estaba ayudar en todo a sus padres, “ofreciéndoles lo que necesitan, así como darle la mano con educación a su hermanita menor para que salga adelante”.



Katherine, su novia desde hace dos años, recuerda el amor especial que Juan Sebastián sentía por su mamá y su papá a quienes ayudaba en todo.



“Adoraba a sus padres y a sus hermanos, siempre estuvo pendiente de ellos”, dijo.

Se sentía orgulloso de ser policía, todos los días me decía que amaba la institución que le permitió desarrollarse como persona FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Dos hombres murieron en accidente de tránsito en vía del Valle)



Ella lo describió como un joven amoroso, sencillo, humilde, y “cumplidor de su deber como hijo y como miembro de la Policía Nacional”.



“Se sentía orgulloso de ser policía, todos los días me decía que amaba la institución que le permitió desarrollarse como persona, y la verdad es que desde niño soñaba con vestir el uniforme para servirle a Colombia”, dijo su novia.



Unas horas antes de ser asesinado ella lo contactó vía celular desde Espinal con lo que el patrullero le contó que la “situación en Cali estaba difícil, muy complicada”.



“El sábado su voz era de preocupación, me comentó que en medio de las protestas pensaba mucho en sus padres y hasta me pidió que si algo le pasaba en las calles yo estuviera pendiente de su papá y su mamá”, señaló.



(Le puede interesar: Enfrentamientos en Cali habrían dejado dos muertos y tres lesionados)



“Yo lo amaba, era mi vida, a largo plazo teníamos planes de matrimonio pues soñaba con tener hijos y un hogar bonito”, dijo Katherine y agregó que “murió cumpliendo su deber de darles seguridad a los colombianos”.



Nacido en un hogar humilde pasó por momentos difíciles para asumir los costos y gastos que demanda el curso de patrullero “pero la familia lo apoyó para que hiciera realidad el sueño de portar el uniforme de la Policía”.



Juan Sebastián Briñez hacía parte del Escuadrón Móvil Motorizado Rural, Uniret, en la zona sur oriental del país donde cumplía labores de erradicación. Días atrás había sido enviado como refuerzo a las protestas y manifestaciones de Cali.

Facebook Twitter Linkedin

El joven Policía de 22 años falleció en Cali Foto: Policía

(En otras noticias: En Cali marcharán en silencio para que cese la violencia en el paro)



Nació en Yopal, Casanare, pero desde niño sus padres se radicaron en el departamento del Tolima donde creció y se educó pues culminó el bachillerato y de inmediato ingresó a la Escuela Gabriel González.



El coronel Rolfy Jiménez, comandante de la Policía en Tolima, afirmó que “hoy le damos el último adiós a nuestro patrullero, vilmente asesinado en medio de las manifestaciones públicas en Cali”.



En las exequias, que se cumplieron en la Catedral de Espinal, estuvo presente el mayor general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía.

Otras noticias de Colombia

- El drama de los afectados por los bloqueos de las vías del país



- Vandalismo y arte, las dos caras de las marchas del sábado en Medellín



- Covid: 45 muertos en Barranquilla y el Atlántico este domingo