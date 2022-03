A ritmo de salsa, arte, creatividad y recuerdos musicales plasmados en fotografías que reposan exhibidas en cuatro paredes, el Museo de la Salsa lucha para aportarle a esta cultura musical que busca reactivarse.



Para ello, Carlos Molina, su creador adelanta una serie de iniciativas salseras, una de ellas, el trabajo con niños y jóvenes de la ciudad a través de orquestas musicales.



¿En qué consiste el trabajo con jóvenes orquestas?



Tenemos orquestas de jóvenes: dos de menores de edad y otra de adolescentes. Una se llama Clase 24 y la otra, Conjunto Diversidad Latina. Ambas orquestas fueron creadas en el Museo de la Salsa. La tercera no es creada en el museo pero cuando fue creado el concepto fueron a ensayar en el museo, se llama Mambo Curao.

Carlos Molina, director del Museo de la Salsa Foto: Archivo particular

Esas tres orquestas son de jóvenes: una ya venía desde el pasado 28 de abril para acá, pero las otras dos nacieron en una iniciativa tras el cacerolazo sinfónico como orquestas de jóvenes, pero nosotros estamos apoyando a 17 orquestas de la ciudad de Cali que ya veníamos trabajando, pero en la gran mayoría hay jóvenes pero son dirigidas por personas que llevaban más recorrido.



¿Cómo es el apoyo?



Cuando muchos muchachos no pueden venir a sus ensayos les pagamos el transporte, refrigerios, también los apoyamos en la parte musical con el director, los arreglos, los equipos, los micrófonos, amplificación, redes sociales marketing, todo lo que tiene que ver con redes personalizadas, la infraestructura musical… todo es con el Museo de la salsa.



¿Por qué le apuntaron a las jóvenes orquestas?



Llevo 26 años trabajando con jóvenes, poblaciones vulnerables del barrio Obrero, Sucre y Calvario, con todo lo que tiene que ver con evitar que los muchachos caigan en malas prácticas sociales. Ahora digamos que me impulsó más trabajar con jóvenes de la salsa y como tenemos la plataforma apenas cuajó. El museo se abrió hace siete años al público con la iniciativa de poder apoyar a 60 familias del barrio Obrero.



Lo que sigue



Seguimos con el lanzamiento del libro ‘El legado, crónica de una vida real’. Me voy el 12 de julio para Puerto Rico, de allí, Nueva York el 20 de julio, para hacer el lanzamiento con los colombianos de allá. Después bajo a Florida para continuar con la presentación del libro.

