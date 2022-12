El debate de permitir a jóvenes de Primera Línea ser nombrados voceros de paz, se dio en el marco de una audiencia pública nacional que se realizó en la tarde de este domingo 18 de diciembre en el sector de Puerto Rellena.



El evento contó con la participación de congresistas y el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien reiteró el propósito del Gobierno nacional para avanzar en los diálogos que permitan que los jóvenes privados de la libertad y que hicieron parte del estallido social puedan tener oportunidades en la sociedad en el tema de la paz.

"Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia", expresó el funcionario.

Agregó que en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez “se respeta como un derecho sagrado la protesta porque es la expresión de la libertad ciudadana y por ello es reflejo de dignidad”.



“Ojalá siempre haya protesta porque ha generado los grandes cambios de la sociedad y he sido contundente diciendo que, también rechazamos la violencia en el entorno de la protesta. La deslegitima, la acaba, hace que la opinión no la comparta y obviamente no produce ningún tipo de transformación importante”, añadió Prada.



El funcionario también espera que dichos jóvenes puedan pasar las festividades de fin de año con sus familias. Asegura que muchos de los privados de la libertad son estudiantes, campesinos y artistas.



A este llamado también se sumaron integrantes de resistencias de la ciudad, que esperan establecer territorios e paz y presentarse como voceros.

