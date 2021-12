En Cali y en el área de metropolitana con los municipios Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria hay 948 mesas de votación dispuestas para jóvenes con edades entre los 14 y los 28 años salgan a votar por los representantes del Consejo Municipal de Juventud de la ciudad.

Los comicios son para escoger a 17 consejeros de Cali.



En la ciudad son 179 puestos de votación de un total de 241, sumando los del área metropolitana.



(Lea también: Se abre primer local alquilado donde funcionó la tradicional La 14 de Cali)



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, dijo que hay dispuestos 1.450 policías.

"Están comprometidos para garantizar la seguridad de los comicios para que la gente pueda ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo", dijo el oficial.



Según la Alcaldía de Cali, son 17 curules de 58 listas de candidatos, entre independientes y de partidos y/o movimientos políticos.



(Además: ¿Dónde están y quién tiene a los dos líderes de Buenaventura raptados?)



El secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana de la ciudad, James Agudelo, explicó que el Consejo Municipal de Juventud es un mecanismo para que los jóvenes participen, hagan veeduría y control, y sienten sus posturas.



No obstante, entre octubre y noviembre hubo jornadas de elección de curules especiales.



Son los consejeros municipales de Juventud por las comunidades negras, afros y jóvenes víctimas del conflicto armado.



La curul especial por las comunidades negras tiene a Eduar Mauricio Cabezas Ocampo como su representante.



El nuevo consejero, de 20 años, dijo: “Creo que es importante identificar cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Entender que los jóvenes tenemos unas visiones totalmente diferentes y la bandera durante estos cuatro años de consejero será poner en marcha todos los temas y hacer la veeduría correcta en cuanto a los proyectos”.



(Le puede interesar: Exalcalde de Alcalá asesinado es familiar de la alcaldesa municipal)



Las comunidades afro también tienen su curul. Su representante es Yeison Andrés Arboleda Moreno, de 22 años. Es estudiante de Economía de la Universidad del Valle y líder juvenil del barrio Desepaz, en el oriente caleño.



“Me siento muy contento, porque ahora sí puedo representar a mi comunidad, como lo he querido hacer desde hace mucho tiempo. He estado trabajando en procesos políticos y estoy totalmente agradecido”, afirmó.



Andrés Albeiro Valencia Benítez es el representante por los jóvenes víctimas del conflicto armado. Fue director visionario del movimiento Ciudadano Orientados. Tiene estudios de formación en democracia y participación ciudadana, paz e incidencia comunitaria. Es egresado de la escuela Afrodesendiente de Latinoamérica y el Caribe de Ashanti, Perú, con énfasis en Población y Desarrollo.



La cuarta curul, la de los indígenas, tiene a un único candidato. Según el secretario de Desarrollo Territorial, el aspirante a la curul es Luis Rojas Campo, perteneciente al cabildo indígena Yanaconas.



CALI