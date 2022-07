Los sueños de colectivos de jóvenes que integran diferentes instituciones y academias de moda de la ciudad se encuentran plasmados en nuevas creaciones.



Una de ellas es la que adelanta el diseñador Felipe Giraldo del colectivo Aguja de Oro, que contiene conceptos urbanos a partir de elementos como el graffiti y la moda grunge, que los ha trabajado desde hace varios años.



Esta propuesta de Giraldo estará en el 'ruedo' de la moda local y nacional, en el Cali Distrito Moda 2022, a través de la Pasarela ADN, que se hará este sábado y estará destinada a resaltar los nuevos creadores y talentos emergentes de la región.



“Me gusta trabajar el arte visual. En esta pasarela vamos a hacer un recorrido histórico en 15 minutos que pasa por tres décadas, desde conceptos de Jean-Michel Basquiat hasta Paris Hilton. Vamos a trabajar estilos muy pesados con cueros y cuerinas basados en el tema del Spring Summer”, expresó el diseñador Giraldo.



Esta colección plantea trabajar en torno a un estilo específico adaptado para la gente caleña.



“Con el Spring Summer la gente suele imaginarse palmeras, playas, flores, o piñas coladas. La idea es poder romper un poco este estereotipo porque todos los conceptos están cambiando. Lo que voy a presentar son cueros, gabanes con colores rojos, platinados y pintura. Lo que quiero es poderles dar un poquito de ese concepto a las personas y empezarlas a acostumbrar a una nueva forma de vestir”, añadió Giraldo.



Por otro lado, el Colectivo Comfandi, que está conformado por un grupo de 15 estudiantes de último semestre del programa técnico en asistente de Diseño de Modas del Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Comfandi, también presentará nuevas ideas para adaptar la forma de vestir de la mujer latina que llegará a finales de este año a un país en el Medio Oriente, en torno a un evento masivo como la Copa Mundo.



“La colección se llama ‘Qatar’, como el nombre del país en el que se va a realizar el mundial. Este es un evento donde se tiene la expectativa de que mucha gente colombiana y latina va a asistir, entonces la colección está inspirada específicamente para esa mujer latina que va a llegar a Qatar”, explicó Héctor Quintero, director del Colectivo Comfandi.La colección parte de la cultura del Medio Oriente y las diferencias que puede haber respecto a las vestimentas occidentales durante un evento orbital.

“Una mujer que llega a Qatar debe asumir una normas culturales en las cuales no debe mostrar el cabello, no debe haber tanta piel expuesta, y que debe asumir por ley y por respeto y por cultura. Entonces, nosotros presentamos una propuesta de total look, compuesta por yihad, vestido, medias veladas y zapatos a partir de una paleta de colores neutros como lo son el blanco, negro y rojo”, añadió Quintero.



En pasarela también estarán presentes diseños del colectivo de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, que seleccionó a 11 estudiantes activos y seis de sus mejores egresados para responder a los requerimientos del mercado desde la creación, el diseño y la producción a través de propuestas creativas e innovadoras. Su mirada está pensada en lo evolutivo.La pasarela ADN se realizará este sábado a partir de las 3:45 p. m. en La Licorera, Centro de Danza y Coreografía.

