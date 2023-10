Red nacional de jóvenes le apuesta a la paz: se creó para acompañar diálogos con Eln

Más de 150 representantes juveniles llegaron en los últimos dos días al Encuentro Nacional de Jóvenes, en la sede de la facultad de Salud de la Universidad del Valle, en el barrio San Fernando, en Cali.

El propósito fue aportar al diseño de la metodología que se adelantará en el proceso de participación de la sociedad, el cual se enmarca en la Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional y el Eln.



Y aunque los dos días, este 23 y 24 de octubre, fueron insuficientes para crear ese diseño con sus intervenciones, quedaron bases y enseñanzas.



El encuentro se llevó a cabo en la facultad de Salud de la Universidad del Valle.

El Comité Nacional de Participación (CNP), instancia de la Mesa, convocó a consejeros de Juventud y a organizaciones juveniles que trabajan por la inclusión.

Sé que no salió todo, pero queda la experiencia de una red de apoyo para que de ahí salga la participación de los jóvenes que venimos siendo víctimas del conflicto armado FACEBOOK

Una de las participantes fue la consejera nacional de Juventud por el Cauca, Angie Vanesa Montaño. “Vine con expectativa de un espacio de construcción colectiva. Sé que no salió todo, pero queda la experiencia de una red de apoyo para que de ahí salga la participación de los jóvenes que venimos siendo víctimas del conflicto armado, víctimas del reclutamiento forzado y por eso, alzamos nuestra voz”. No obstante, indicó que muchas veces su voz no es escuchada.



Durante el encuentro con miembros de las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del Eln, los jóvenes pidieron espacios seguros y protocolos de cuidados, teniendo en cuenta que provienen de regiones complejas, en cuanto al orden público. Piden que los jóvenes participantes en este proceso tengan medidas de protección.

La mesa central con participantes de los jóvenes y del CNP. Aparece Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz con el Eln.

Julieth Rincón, de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), dijo que fue un espacio diverso que permitió el reconocimiento de unos y otros.



"Los jóvenes piden paz y deben ser parte del acompañamiento de la sociedad civil “(...) falta una política para la participación de jóvenes, una política vinculante e incluyente”, añadió la representante de los estudiantes, que llegó de Bogotá.



La joven también enfatizó en que se deben recoger las experiencias y los errores cometidos durante el acuerdo de paz que tuvo el Gobierno Nacional con las Farc, en La Habana (Cuba), en 2016.



En el encuentro estuvieron comunidades afro y también de la población joven LGBTIQ* que pide resarcimiento de sus derechos.



El vocero y gestor de paz con el Eln, Juan Carlos Cuéllar, sostuvo que a pesar de que no se terminó el diseño de la metodología, hubo un aprendizaje. Sin embargo, Cuéllar sostuvo que el encuentro también fue un escenario para reflexionar sobre los vacíos que existen para llegar a aquellos de jóvenes que están excluidos de dinámicas sociales.



Las conclusiones del encuentro serán sistematizadas por el Comité Nacional de

Participación para definir estrategias, acciones y herramientas que garanticen tener

en cuenta las perspectivas e interés.



Según la secretaria técnica del CNP, Laura Acuña, lo más importante fue la creación de esa red nacional de jóvenes para la construcción de la paz, resultado de la juntanza de las y los jóvenes que asistieron en el encuentro y participaron en las mesas de trabajo que fueron recogiendo propuestas y dieron como resultado esta red autónoma para definir agenda en torno de la construcción de la paz.



"Nos llevamos muchos aprendizajes en el desarrollo de estos encuentros no solo desde lo metodológico, sino que construir los protocolos de cuidados en espacios seguros desde la secretaría técnica y del Comité Nacional de Participación se deben tener en cuenta", informó la secretaria técnica del CNP.



Dijo que se le dio relevancia a la construcción de protocolos de cuidados para que los jóvenes se sientan en espacios seguros.



