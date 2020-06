Caucano que murió en incidente con policía vendía tenis y tapabocas​

Claudia Arboleda, madre de Anderson, el joven afrodescendiente, quien falleció en Puerto Tejada, norte del Cauca, por traumatismos en la cabeza, causados supuestamente por un patrullero de la Policía con un bolillo, dio a conocer que en las últimas horas ya formuló la denuncia penal ante la Fiscalía.



La mujer explicó que los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando su hijo llegaba en compañía de su novia a casa de su abuela y la policía lo requirió por el incumplimiento del aislamiento nacional preventivo.



“Mi otro hijo lo dejó a él y a su novia en la casa como a las 10:30 de la noche y luego se fue. Anderson estaba tocando la ventana cuando llegaron dos patrulleros en una motocicleta y le dijeron que se entrara, pero él respondió que estaba esperando a que le abrieran, ellos le gritaban ‘entráte’, pero cómo iba a entrar si la puerta estaba cerrada, mi hermana ya le iba a abrir, pero ellos no esperaron y lo empezaron a agredir, le dieron tres bolillazos y le echaron gas lacrimógeno”, relató.

Mi hermana, mi muchacho y yo fuimos a la estación y no nos pararon bola, el comandante le decía yo no te creo, a esa historia le falta algo y mi hijo se devolvió para la casa FACEBOOK

Magaly Arboleda, tía de la víctima alcanzó a salir y evitar que el policía siguiera golpeando a su sobrino, pero los gases alcanzaron afectar al resto de familiares que se encontraban en ese momento en la casa.



Claudia cuenta que esa noche, Anderson se quejó de un dolor de cabeza, le dieron un acetaminofén y se acostó a dormir.



“Al otro día empezó otra vez mal, le dimos otra pastilla, se recostó y se durmió, pero ya no despertó más. Como a eso de las 10 de la mañana, lo llevamos al hospital, desde que salió de la casa, ya no respondía. En el hospital del Puerto lo tuvieron como una hora y luego lo remitieron a la clínica Valle del Lili en Cali a donde llegamos como a la 1 de la tarde. Esperamos un rato y más o menos a las 3:30 de la tarde salieron y nos dijeron que tenía muerte cerebral y no había nada que hacer. Ella explicó que tenía una pequeña lesión y eso le causó un daño severo en el cerebro, entonces yo le pregunté ¿qué se podía hacer allí? y respondió que nada”.



A las pocas horas, el joven falleció y el 21 de mayo, Claudia fue citada para firmar la salida y llevarlo a Medicina Legal. El domingo 24, fue su entierro.



“Cuando entró a la casa luego de que lo agredieran, no tenía ni sangre ni moretones, incluso a la estación llegó hablando y en ese momento no quejó de algún malestar, todo le sucedió fue por dentro, él se reventó fue por dentro. Pido justicia, no es justo lo que pasó”, narró la desconsolada madre.



Anderson Arboleda, de 19 años, era oriundo de Puerto Tejada. Era muy apegado a su abuela materna, con quien junto a una tía pasaba la mayor parte del tiempo. Tenía tres hermanos. Estudió hasta séptimo y lo que deseaba era terminar sus estudios para poder ser soldado de la Policía Militar, que es lo que más anhelaba. Trabajaba independiente, principalmente vendía zapatillas, pero debido a la actual situación del coronavirus, empezó a vender tapabocas, según cuentan sus familiares.



El Comandante de la Policía de Cauca, coronel Rosemberg Novoa, señaló que se dispuso un proceso disciplinario para atender de manera puntual este hecho y si hay responsabilidad, el implicado deberá responder por sus actuaciones.



“En Puerto Tejada y en cualquier lado nosotros siempre disponemos de una atención inmediata con todas las capacidades como son los protocolos para que en aras de la verdad se esclarezcan los hechos de la manera más rápida posible e informarla a la opinión pública”, dijo el comandante de los caucanos.



En la mañana de este miércoles, la Policía del Cauca emitió un comunicado, señalando que con el propósito de esclarecer lo ocurrido, solicitó "al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y al Juez 183 de Instrucción Penal Militar que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones correspondientes".



"Por consiguiente, la autoridad disciplinaria aperturó la indagación preliminar P DECAU-2020-52 y la Justicia Penal Militar hizo lo propio, bajo radicado 3124-2020", dice el texto.



La Policía, señala también que al momento de la publicación del comunicado "los familiares del ciudadano no habían formulado denuncia penal o queja disciplinaria por el hecho en referencia".



“En desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad, que tuvo lugar el pasado 29 de mayo, se pudo constatar con representantes de la Fiscalía General de la Nación, el alcalde local y el personero municipal que ninguna de estas autoridades había recibido hasta esa fecha queja o denuncia formal sobre la mencionada información”, añade la Policía.



La Policía se declaró a la espera del resultado del dictamen del Instituto de Medicina Legal, institución encargada establecer las causas de la muerte del joven.



La Fiscalía, por su parte, afirmó que abrió una investigación preliminar desde el momento en el que fue conocido el deceso del joven y que coordina las actividades investigativas.

Claudia Arboleda, madre del joven, confirmó que en la mañana de este miércoles fue a la Fiscalía a poner la denuncia formal.



Concejales de Cali como Roberto Ortiz y Ana Erazo, rechazaron estos hechos y exigieron al Gobierno Nacional, una investigación exhaustiva para que lo ocurrido no quede impune.



MICHEL ROMOLEROUX