El hallazgo de un envoltorio con una cabeza humana estremeció esta semana a los habitantes de la llamada 'Ciudad Corazón', en el centro del Valle del Cauca.



Después se hallaron restos que corresponderían a la persona decapitada y que está iodentificada como Juan Diego Serna.



Hacia la medianoche del martes 29 de agosto, la Policía recibió el reporte de sospechas sobre un envoltorio de plástico, de color negro, en el andén de la carrera 27 con calle 28, cerca del centro urbano de Tuluá.



Después de una inspección llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ante la presencia de una cabeza envuelta en bolsas.



Con el paso de las horas, en el instituto de Medicina Legal se verificó que la víctima era Juan Diego Serna, de 23 años.



En redes sociales y a través de medios, el joven había sido reportado como desaparecido desde el sábado 26 de agosto en el corregimiento de San José, municipio de San Pedro, a 11 kilómetros de Tuluá.



En el reporte se mencionaba que el joven tenía tratamiento siquiátrico.



El miércoles 30 fueron halladas partes humanas en una zona verde del barrio Alvernia. Un video muestra que fueron dejadas en una bolsa por el ocupante de una motocicleta.



En redes sociales, Anderson, pariente del joven, expresa que jamás pensó que su familia pasara por esta situación "y más con mi sobrino Juan Diego, un joven de 23 años con una enfermedad psiquiátrica llamada esquizofrenia con múltiples personalidades”.



El joven en medio de su cuadro médico cayó "en el consumo de sustancias psicoactivas y he ahí el porque estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada para que le hicieran esto”.



"No merecía una muerte tan macabra, prácticamente era un niño, solo le gustaba dibujar y cantar y decía que algún día iba a ser un gran cantante como Cosculluela...él no merecía esto, Dios mío danos mucha fuerza”.



Juan Diego estaba en una fundación en tratamiento y el sábado le dieron una salida para que compartiera el cumpleaños de un sobrino. El martes debía regresar. Ese día lo vieron por última vez por los lados de la galería.



Desde el centro terapéutico, en el que Juan Diego permanecía, escriben: "Toda nuestra familia / comunidad está profundamente consternada por vuestro dolor tras esta terrible pérdida. En nombre de todos los miembros de nuestra familia 'LEL', valoramos la larga amistad que nos une pues vivimos un proceso de muchos cambios, nos acompañó en momentos buenos y malos y estamos muy afectados por su muerte".



Recuerdan que "el día que saliste a visitar a tu familia dije que estabas mejor que nunca por tu tranquilidad, y buena actitud, lo siento si no percibí algo que te pudiese hacer daño. En este periodo tan triste, queremos que sepan que compartimos su dolor y que estaremos siempre aquí, recordando sus ideales, cantos y travesuras...Vuela alto mi Juan".

