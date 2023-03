Cuando era un niño de 9 años, hombres de la llamada banda 'Los LT', en el distrito de Aguablanca, lo convencieron de ser parte de este grupo armado dedicado a cometer homicidios y robos, además de traficar droga.

Así estuvo en los últimos cinco años, presuntamente, involucrado en cinco asesinatos dentro de su historial, evidenciado por miembros de la Policía Metropolitana de Cali, tras su aprehensión.



Por ser menor de edad, hoy de 14 años, ya es señalado como presunto y directo responsable del asesinar a un hombre en el barrio Comuneros, también en Aguablanca.



Pero era diferente de los otros cinco crímenes, pues en estos habría participado, pero no de manera directa, como en el más reciente homicidio que lo llevó ante la justicia, bajo el Código del Menor. En él, es tratado como infractor, por lo que se encuentra en un centro de formación para menores aprehendidos en Cali.



La Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia aprehendió al adolescente, dentro de una investigación de un homicidio perpetrado, el pasado 22 de enero.



"El caso llevó a los investigadores de la Policía Nacional hasta esta persona, que al parecer se encargaba de planear y determinar las acciones criminales de un grupo de delincuencia común autodenominado ‘Los LT’, con injerencia en la comuna 15 de Cali", explicaron en la Policía.



De acuerdo con la información obtenida en el desarrollo de la investigación, la víctima era un hombre de 27 años dedicado a la prestación de servicios domiciliarios que los integrantes de la mencionada organización criminal, al parecer, habrían señalado como miembro de la Fuerza Pública.



"Al no tener responsabilidad penal, el adolescente no cuenta con antecedentes de otras conductas delictivas. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que se vinculó desde los nueve años con esta estructura delincuencial atribuyendo a su carrera criminal al menos cinco homicidios más, actividades de microtráfico y hurtos a personas", anotaron en la Policía.



El implicado fue dejado a disposición del Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con funciones de control de garantías, que le impuso medida de internamiento preventiva en Centro Especializado para Adolescentes por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.



Cabe resaltar que, en las audiencias, habría aceptado los cargos que se le imputaban.



Tan solo en el oriente de la ciudad, han sido capturadas 70 personas por el delito de homicidio, permitiendo un porcentaje de esclarecimiento del 46 % de los hechos registrados, dice la Policía.



CALI