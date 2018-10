En discusión, joven baleó al papá y a la madrastra en centro de Cali

Las autoridades manejan como primera hipótesis del caso que se trata de un drama familiar originado, aparentemente, por intolerancia. El agresor, que estaría bajo consumo de licor, se fue en la motocicleta.

Los vecinos del barrio Guayaquil escucharon una discusión pasadas las 8:00 de la noche del lunes en una vivienda de la calle 15 con carrera 18.



Una versión dice que las diferencias empezaron cuando padre y madrastra no permitieron a un joven, de 19 años, que sacara una motocicleta, aunque no se detallan las razones de esa posición.



El altercado llegó al punto que se escucharon detonaciones de arma de fuego. La Policía fue alertada y se encontró a Yarlin Patricia Correa, de 43 años y Miguel Ángel Hernández, de 42 años, heridos dentro del inmueble.



El capitán Arley Espinoza, comandante de Servicio de la Policía Metropolitana, dijo que se recibió información del caso en el que un joven hizo uso de arma de fuego porque no le habrían permitido sacar una moto.



La pareja fue llevada a un centro asistencial, donde permanece en urgencias. El joven se habría ido en la moto ocn rumbo hasta ahora desconocido.