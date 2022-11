Todo parecía transcurrir con normalidad en la vida de la familia de Martha Isabel Riascos hasta que, en el año 2004, el pequeño Óscar Eduardo, de seis años, dejó de caminar y quedó en silla de ruedas. Con el paso del tiempo, los pronósticos sobre la salud del hijo mayor de Martha Isabel y su entonces pareja fueron cada vez menos alentadores, incluso, uno de los neurólogos que trató al menor les aseguró que solo viviría hasta los 14 años.



Su padre lo abandonó. Dijo que "ese niño enfermo no puede ser mío".



(Lea también: Enfermedades raras: 300 millones de personas en el mundo las padecen).

Pero aquel médico que traspasó el corazón de Martha con tal fatal noticia se equivocó, Óscar Eduardo ya tiene 24 años, es técnico en ingeniería de sistemas y cursa segundo semestre de la misma carrera en la Unad.

Le dijeron como: ‘Señora, disfrute a su hijo y haga lo que tenga que hacer con él... pero ella no creyó, se mantuvo firme y con esperanza FACEBOOK

TWITTER

El joven es consciente de que sufre una enfermedad degenerativa, pero, mientras su cuerpo se lo permita, quiere dar lo mejor de sí y lograr que más pacientes con movilidad reducida tengan una mejor calidad de vida.

“Dada mi discapacidad, desde pequeño mi método de entretenimiento fue un computador. Desde que me regalaron el primero, he estado maravillado por ese mundo. Además, porque he sabido que, si uno relaciona la programación con el área de la salud, se puede ayudar a hacer más fácil la vida de las personas”, le relató Óscar a EL TIEMPO, desde su casa en Cali, la ciudad que lo ha visto crecer y convivir con una enfermedad huérfana: atrofia muscular espinal.

(De interés: Cómo es estar al borde de la muerte y luego ser campeona de atletismo).

En la salud, pero no en la enfermedad

A las 4:40 a. m. del lunes 16 de marzo de 1998, en la sala de partos del Hospital Primitivo Iglesias de la ciudad de Cali, en Colombia, Martha dio a luz a su primer hijo, Óscar Eduardo, fruto de su relación de dos años con un hombre 14 años mayor que ella, a quien llegó a considerar el amor de su vida.

La pareja se conoció cuando ella tenía 17 años y ayudaba a una tía cuidando niños en el hospital del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Él era barman de cruceros e iba al pueblo cada que se lo permitían para visitar a su mamá. Justamente, fue en uno de esos viajes cuando vio a Martha por primera vez.

Al principio, la relación se sentía como un cuento de hadas, él era detallista, cariñoso, estaba pendiente de ella y, pese a la distancia, cuando se reencontraban no advertían el paso del tiempo. Incluso, cuando se enteraron de que ella estaba embarazada, ambos recibieron con gran amor y alegría la noticia: el nacimiento de Óscar representaba el punto de partida de un nuevo hogar.

Ni Pedro negó tan brutalmente a Jesús como me negó mi padre, siendo la misma estampa de él FACEBOOK

TWITTER

Cuando Martha tenía dos meses de embarazo decidió regresar a Cali, a la casa de su madre, quien también recibió emocionada la sorpresa de que llegaría un nuevo integrante a la familia. Aunque el padre de Óscar se ausentaba con frecuencia por su trabajo, enviaba dinero a Martha y compartía tiempo con ella y su bebé cada que podía. Las cortas temporadas que pasaban juntos eran muy valiosas, pues eran momentos en los que podían compartir como una familia.

(Puede leer: La historia del primer caso de Gaucher con tratamiento en Colombia).

Pero la ilusión, la admiración y el gran amor que sentía Martha por su compañero se fue extinguiendo poco a poco ante la actitud indolente que tomó el hombre cuando la salud de Óscar empezó a deteriorarse. La imagen de una persona afectuosa y especial se fue desdibujando y fue reemplazada por la de alguien que llegó a negar su paternidad solo porque, según decía, alguien como él no podía haber concebido a un hijo enfermo.

Los primeros años, los primeros síntomas

Óscar Eduardo aprendió a caminar como cualquier otro niño, pero parecía hacerlo con un poco de dificultad. Como apenas daba sus primeros pasos, sus padres pensaron que era cuestión de tiempo para que corriera por toda la casa, sin embargo, no fue así.

A los dos años, aunque caminaba y jugaba como cualquier otro, Óscar se tropezaba constantemente y se caía. Incluso, había momentos en los que prefería gatear. Eso sí que llamó la atención de sus papás, quienes decidieron consultar la situación con el pediatra.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Eduardo Cifuentes dejó de cminar a sus seis años. Foto: Cortesía de Óscar para EL TIEMPO

El ortopedista fue el primer especialista que atendió a Óscar. Todo indicaba que el pequeño tenía el pie plano, nada que un tratamiento con bota ortopédica no lograra solucionar. De hecho, según la Clínica Mayo, se trata de una afección frecuente que no causa dolor y, en la mayoría de los casos, los niños que lo tienen logran superarlo con facilidad.

Pero este no fue el caso de Óscar, pese a que Martha siguió las indicaciones del médico, algo andaba mal, pues seguía cayéndose con frecuencia y se le notaba cierta dificultad para mover no solo sus piernas, sino su cuerpo en general, así que, pensaba, no podía ser tan solo un problema de pie plano.

(Le sugerimos: Sufrí tres veces la lesión de Falcao y Quintero y así volví a jugar).

“Mi madre se dio cuenta de que no era eso porque yo comencé a caerme y demás, entonces no eran síntomas relacionados al pie plano, pues cada vez fue deteriorándose mi facultad de mantenerme en pie, yo no soportaba estar parado”, le contó Óscar a EL TIEMPO.

Ante el evidente deterioro en la movilidad del niño, cuando tenía tres años le recetaron una serie de exámenes para descartar que padeciera distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad causada por una mutación genética. Fue en este punto cuando el padre de Óscar lo abandonó y negó ser su progenitor.

“Él y su familia decían que no podía ser su hijo porque en su familia nadie estaba enfermo. Ni Pedro negó tan brutalmente a Jesús como me negó mi padre, siendo la misma estampa de él. Me negó y se perdió”, confesó el joven caleño en un tono jocoso, pues, pese a que su papá se desentendió de él, no le guarda ningún rencor.

La familia del papá decían que él no podía ser el papá porque en la familia no había nadie con un diagnóstico así, ni medio parecido FACEBOOK

TWITTER

Al dolor y a la incertidumbre que sentía Martha al ver a su hijo enfermo y no saber de qué, se sumó el desprecio y el desamparo del que fue víctima por parte del hombre al que alguna vez amó. No obstante, secó sus lágrimas y se hizo a la idea de que podía salir adelante sola, motivada por la esperanza de que su hijo se sanaría.

“Mi propósito era luchar, si me decían por un lado que no, por el otro buscaba una respuesta positiva”, aseguró Martha.

Los resultados de la prueba de Duchenne se demoraron y, aunque Óscar seguía en tratamiento para pie plano, sus extremidades cada vez le respondían menos. Pese a que la mente de Martha vivía ocupada debido a sus múltiples ocupaciones: hacía aseo para otras familias, vendía arepas y trabajaba en lo que le saliera, había momentos en los que la angustia se apoderaba de ella, el tiempo pasaba y sus preguntas seguían sin obtener respuestas.

(Le recomendamos: Fui adicto al bazuco por 25 años; así logré recuperar mi vida).

Cuando el médico le dijo a Martha que su pequeño no tenía Duchenne, sintió un poco de tranquilidad, como si una luz muy tenue se asomara en medio de aquel momento que percibía tan oscuro, pues, aunque se había descartado una enfermedad, su hijo seguía sin un diagnóstico certero y con un tratamiento ortopédico que parecía no funcionar.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar asegura que tuvo una infancia feliz junto a su abuela y su madre. Foto: Cortesía de Óscar para EL TIEMPO

Finalmente, en el año 2002, Martha recibió una noticia que le cambió la vida para siempre: Óscar, de cuatro años, tenía atrofia muscular espinal, “una enfermedad neurodegenerativa huérfana de origen genético, que afecta las neuronas motoras”, se lee en una publicación del Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS).

“Cuando ya le realizaron la biopsia, pues yo igual no perdía la esperanza. Yo decía: ‘Mi hijo no puede tener una condición que le impida volver a caminar”, recordó Martha.

Los profesionales que atendieron en ese momento a Óscar no le dieron muchos detalles de qué era este tipo de atrofia, solo se limitaron a decirle que dejaría de caminar sin explicar el porqué.

“A mi madre cuando le dijeron que yo tenía atrofia muscular espinal no le explicaron qué iba a pasar conmigo, cómo iba a progresar la discapacidad ni nada de eso. En ocasiones posteriores, algunos que conocían del tema y mostraban interés en mi caso, decían y explicaban los conceptos”, dijo Óscar.

Martha no perdía la fe en que todo era un mal sueño y trabajaba de sol a sol para conseguir que otros especialistas revisaran a Óscar, además, inició un proceso legal contra su expareja para que respondiera, así no quisiera, por su hijo, pues con el paso del tiempo se acumulaban las cuenta por pagar y los gastos médicos.

Según un documento del INS, “en Colombia, son pocos los estudios publicados sobre la enfermedad y no hay ninguno con análisis funcional”, quizá fue por ello que Martha no estuvo bien asesorada sobre qué iba a pasar con su hijo, incluso, un neurólogo le aseguró que su hijo solo viviría hasta los 14 años.

(Le puede interesar: La anorexia va más allá de querer ser delgado: testimonio de sobreviviente).

“Le dijeron que yo de los 14 no pasaba, le dijeron como: ‘Señora, disfrute a su hijo y haga lo que tenga que hacer con él, quiéralo, consiéntalo porque de los 14 no pasa. Y véame, 24 y aquí sigo dando lora, soy muy terco, supongo”, expresó Óscar mientras se reía.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar contó que le gustaba mucho estudiar y que sus compañeros de colegio siempre fueron muy amables con él. Foto: Cortesía de Óscar para EL TIEMPO

Aunque la joven madre se negaba a que la enfermedad de su hijo fuera desconocida y, al parecer, sin cura, para ella fue un gran golpe que, en 2004, Óscar dejó de caminar por completo. En dos años la enfermedad progresó significativamente, algo que para Martha era inentendible.

“Fue muy traumático ver a mi hijo caminar y casi que de un momento a otro ver que dejara de hacerlo, pues él todavía estaba muy pequeñito, tenía seis añitos. Verlo totalmente quietico en su silla, sin la posibilidad de dar un paso fue bastante impactante, bastante fuerte”, mencionó Martha.

Sin embargo, la mujer recuerda que nunca renegó de la vida o del hecho de haber sido madre soltera. Si bien era muy duro todo lo que le estaba pasando a su hijo, ella estaba convencida de que Óscar no iba a morir y que, mientras estuviera con él, haría todo lo posible por darle el mayor bienestar y lograr que disfrutase como cualquier otra persona.

“Hasta la fecha nunca le he preguntado a Dios por qué ni desistí de seguir luchando. Yo seguía tocando puertas con médicos, para lo de los exámenes y las terapias”, narró.

(No deje de leer: Así era Juan Pardo, el joven que viajó a EE. UU. por sus sueños y murió ahogado).

Venciendo un pronóstico errado

Cuando Óscar dejó de caminar, los médicos le recetaron unas terapias, aunque Martha no sabía bien para qué eran, nunca dejó de llevarlo hasta la Fundación Clínica Infantil Club Noel, donde le realizaban una serie de ejercicios, ni siquiera cuando no tenía dinero para el transporte.

Sin importar el clima, todas las mañanas Martha cargaba a su hijo hasta la fundación y volvía a hacer lo mismo para regresarlo a casa de su abuela, quien lo cuidaba mientras ella trabajaba.

“Tuve un tiempo que no tenía la posibilidad económica para llevarlo a las terapias, entonces me lo cargaba en la espalda y lo llevaba a las terapias, con el fin de siempre buscar y tener el bien para mí hijo”, destacó.

Facebook Twitter Linkedin

Gracias a su mamá Óscar aprendió que podía hacer todo lo que se propusiera en la vida, lo que hizo de él un gran estudiante. Foto: Cortesía de Óscar para EL TIEMPO

En ese propósito de sacar a su hijo adelante, Martha lo inscribió en un colegio de religiosas, en el que, hasta grado 11, resaltó como uno de los mejores estudiantes, al menos, académicamente, pues él mismo asegura que le gustaba la ‘recocha’.

Cuando tenía 13 años, luego de su primera cirugía para corregir una escoliosis (la curvatura de la columna vertebral), producto de estar tanto tiempo en la silla de ruedas, tuvieron que hacerle otra intervención, esta vez, porque se cayó en la institución educativa.

“Me dio por bajar una rampa solo y al final había que coger una curvita para salir de la rampa, no alcancé a tomarla y mi silla se estampó contra la pared y yo ‘pum’ me caí de la silla: tuve fractura en ambos fémures”, recordó Óscar con picaría.

Más allá de estos dos procedimientos médicos, Óscar subraya que su enfermedad no ha sido impedimento para vivir como cualquier otra persona y cumplir sus sueños.

“Mi madre fue muy exigente conmigo. Desde muy pequeño me enseñó que no se vale decir no puedo, yo sí puedo y no debo limitarme. Tal vez no puedo hacer las cosas como los demás, pero hay que mirar de qué manera lo puedo lograr”, relató Óscar.

(Además: Así escapé de una familia en Egipto que me explotó laboralmente).

Esa visión positiva y optimista de la vida que le trasmitió Martha a su hijo, ha hecho que el joven pueda vencer cualquier pronóstico errado del pasado, pues lo contagió con esas ganas de salir adelante sin importar los obstáculos o lo que digan los demás. Gracias a ello, en 2014, se graduó del colegio como bachiller técnico en instalaciones eléctricas residenciales y obtuvo media beca para estudiar un Técnico Profesional de Medios Virtuales en la Corporación CREES.

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente Óscar trabaja y estudia ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Foto: Cortesía de Óscar para EL TIEMPO

Sin embargo, Óscar solo estudió dos semestres por la situación económica que atravesaba su familia en ese momento, entre otras cosas, porque su padre no era frecuente con el pago de sus obligaciones. Así que, en 2018, se inscribió en el Sena y se graduó como técnico en sistemas.

En la actualidad, Óscar trabaja en la Fundación Ideal, una organización que, justamente, investiga y ayuda a personas con alteraciones neurológicas como él. Además, la empresa le facilitó el trabajo en casa y los horarios para poder estudiar y asistir a sus terapias, es por ello que este año decidió continuar con su formación académica y se inscribió al programa de Ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Óscar no niega que ha tenido momentos de tristeza, en los que desea poder caminar o descubrir el mundo por él mismo, pero prefiere enfocarse en las cosas positivas como lo ha hecho su madre durante los últimos 24 años. Si contra todo pronóstico ella nunca dejó de luchar ni creer, ¿por qué él debería hacerlo?

(Siga leyendo: Historia de Brayan Fernández: de casi jugar en Europa a ser mensajero).

“De qué me sirve pelear contra mi naturaleza, por así decirlo, no logró nada, simplemente frustrarme más, así que trato de enfocar eso en otras cosas que sí pueda hacer. Lo acepté, tocó pasarse la vida en modo difícil, pero siempre manteniéndome optimista”.

JESSIKA D. BONILLA BRAN

jesbon@eltiempo.com

ELTIEMPO.COM

Más historias de 'Cómo salí de'



¿Cómo sobreviví a una bomba de Pablo Escobar?

Así sobreviví a una bala perdida que disparó un policía

Me extraditaron por error y así logré salir de la cárcel en EE. UU.