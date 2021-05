Jornada de violencia en Cali en protestas: 7 muertos y 36 heridos

Los Bomberos de Cali no solo tuvieron que atender el llamado de emergencia por tres incendios en la ciudad, sino que también levantaron los cuerpos de las víctimas y brindaron ayuda a los heridos que hubo el viernes, el día más violento en lo que va del paro nacional.

Varios hechos de violencia, como un tiroteo en el que un miembro de la Fiscalía asesinó a dos personas y después fue linchado en el sector de La Luna, así como disparos de civiles al lado de la policía contra la comunidad en Ciudad Jardín, dejaron siete muertos en un día.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Justicia, durante la jornada, en total, murieron 13 personas; una cifra preocupante, cuando en un día, antes del paro, no se registraban más de tres homicidios.



(Lea también: A siete sube cifra de muertos en el paro en Cali, el 28 de mayo)



Este 29 de mayo se señaló que la séptima víctima de hechos relacionados con el paro fue un hombre cuyo cuerpo fue encontrado por los bomberos entre los escombros que dejó el incendio de un Dollar City, en el oeste de la ciudad.



Solo en lo que va de mayo, la capital del Valle suma un total de 148 muertos, 69 personas más que el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 79.



Aunque no todos los hechos están relacionados con el paro nacional, las autoridades se encuentran en alerta máxima porque durante más de 30 días, la ciudad ha sido el epicentro de los sucesos de violencia que involucran también denuncias por abuso de la autoridad.

Facebook Twitter Linkedin

Tensión en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Hoy, la capital del Valle se encuentra bajo custodia militar con la llegada de 7.000 policías y miembros del Ejército que patrullan las calles.



El Masivo Integrado de Occidente (MÍO) fue el primero en arder: 16 buses incinerados, daños en 39 automotores más y vandalismo en 61 estaciones en tan solo 13 días, sin contar con las cinco estaciones y una terminal atacadas el viernes pasado. Esta situación tiene en vilo los empleos de más de 3.000 trabajadores del sistema de transporte público.



La ciudad, según el reporte de autoridades, tiene hoy 11 puntos de concentraciones y bloqueos, lo cual ha ido incrementando la tensión. Además, ha permanecido sitiada, con bloqueos en todas sus entradas y salidas, lo cual ha intensificado el agobio de la ciudadanía, en medio de cobros de peajes extorsivos, denunciados, sobre todo, en el oriente, en el sur y hasta en los corregimientos, donde no hay puntos de concentraciones, pero sí hubo barricadas, que fueron levantadas en las últimas dos semanas por la Policía y el Ejército.



(Le puede interesar: Universitario indígena muere en ataque a bala en el sur de Cali)



Ante las presuntas omisiones de policías por la presencia de civiles armados con fusiles, el director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Vargas, dijo: “La Policía Nacional informa que el inspector general de la Policía dio apertura de manera formal a la investigación a los uniformados que hayan cometido presuntas faltas, en donde a través de videos observaron a personas presuntamente armadas, realizando disparos cerca de uniformados de la Policía Nacional que posiblemente hayan cometido omisiones a sus funciones”.



Esta tensión hizo que, finalmente, el presidente Iván Duque viniera a Cali no una sino tres veces, después de que en un comienzo, el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán le insistieron en que hiciera presencia para evitar más violencia con despejes represivos. Ante la situación tan apremiante, Duque anunció la militarización de Cali con 7.000 uniformados, que triplican la capacidad actual de la Policía, como nunca se había visto.



“Estamos en Cali para decirles a los ciudadanos que actuaremos para hacer valer sus derechos. Así como respetamos la protesta pacífica, no se puede dejar de hacer ninguna intervención ante ningún hecho vandálico”, dijo el presidente Duque, quien pasó la noche del viernes en Cali recorriendo Ciudad Jardín horas antes de los incendios.



El alcalde Ospina y la gobernadora Roldán, con el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, delegados del Ministerio Público y de la comunidad internacional, como las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) reiteran que la salida es el diálogo, pero indican que se debe llegar a una concertación sin más dilaciones.



(Le puede interesar: Bomberos hallan cadáver al apagar incendio en noche violenta en Cali)



“El Valle del Cauca vive de nuevo una jornada de terror por cuenta de la criminalidad que se ha infiltrado en las marchas convocadas por el paro nacional. Respaldo la acción legítima del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que nuestro departamento sea escenario de terrorismo urbano”, dijo la gobernadora Roldán.

Facebook Twitter Linkedin

Vestigios en el punto de concentración La Luna, en el suroriente de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El arzobispo de Cali, monseñor Monsalve, dijo que hay un panorama de escasez, carestía, empobrecimiento agudo, además de pandemia, los cuales golpean a los más débiles.



“Casos como estos se reportan por todo Cali y ciudades vecinas. Por Dios, no obedezcan órdenes de herir, asesinar, torturar. Objeción de conciencia. Denuncien a quienes las dan. No provoquen más odio. Cuiden la vida de todos y el pueblo y Dios cuidarán la de ustedes”, dijo el prelado.



"Nosotros entendemos que la movilidad es un derecho, pero también el derecho a comer, a tener oportunidades de trabajo”, indicó uno de los manifestantes en Cali que repitió que ellos no son vándalos y que están reclamando consignas porque "el pueblo está cansado".



Esta postura coincide con la de jóvenes manifestantes del Paso del Comercio.



“Señor Presidente yo no soy un bandido. No soy un vándalo. Soy un hombre que pide opciones de una vida digna porque no las he tenido ni muchos como yo que vivimos con necesidades. Tengo una hija pequeña y tengo 21 años, pero no soy bandido. Trabajo en una fundación que ayuda a población vulnerable”, dijo el manifestante.



En esta crisis, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos hacen llamados a la comunidad internacional por denuncias de desaparecidos.

Denuncias por desapariciones

En la ciudad circula entre académicos, expertos e investigadores sociales de algunas universidades un listado de 120 nombres de personas que estarían desaparecidas en la capital del Valle del Cauca y que deben ser verificados por las autoridades. El listado fue recogido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz entre el 28 de abril y el 23 de mayo.



En las universidades están revisando si alguno de los nombres correspondería a estudiantes o miembros de la comunidad educativa, pero hasta ahora, no se ha confirmado coincidencia.

Facebook Twitter Linkedin

Marcha pacífica en Siloé, el 28 de mayo. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El personero de Cali, Harold Cortés, dijo que se está reuniendo en una mesa conjunta con delegados de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para, inclusive, analizar las informaciones y aclarar las que son falsas, que se suman a esta campaña de generar más pánico y que han venido circulando en redes.



El personero sostuvo que los reportes de esta semana daban cuenta de cuatro desaparecidos en listados oficiales, dos de los cuales son menores de edad, durante el lapso del paro.



No obstante, hizo un llamado a la calma ante estas denuncias.

Sobre el balance de una de las jornadas más violentas que ha vivido Cali en más de 30 días de protestas, el alcalde Ospina lamentó lo ocurrido y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas.



“Nuestras condolencias y acompañamiento. No saben cuánto hemos hecho esfuerzos para evitar que los ‘halcones de la muerte’ se activen y signifiquen el dolor y la tragedia, pero por más que hemos hecho un esfuerzo nos han logrado copar y ha generado esta situación denigrante en la ciudad”, señaló durante una rueda de prensa el mandatario caleño.



CALI