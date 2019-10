Jorge Iván Ospina levantó huelga de hambre por 'campaña sucia'

El candidato a la Alcaldía de Cali y presidente de Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, anunció terminar su huelga de hambre que la había decidido la semana pasada por considerar que existe una 'campaña sucia' en su contra por la que clama por rectificación

“Durante estos días de reflexión y de ayuno, me llamó monseñor Darío de Jesús Monsalve y me dijo que el ayuno que he hecho es de valientes, pero no podía continuar y exponer mi vida. Además de otros amigos nacionales e internacionales, me han señalado que la mejor manera de honrar lo que estoy expresando, es que a partir de mañana salga y he decidido que efectivamente, no podemos regalar las calles”, expresó el aspirante.

Pero insistió: "La dignidad y la reputación es algo que todo ser humano debe proteger, y que han buscado daño a mi reputación que con alevosía adelantan de forma sistémica”.



De acuerdo con el médico que lidera en los sondeos de intención de voto en la capital del Valle del Cauca, había tomado la decisión de la huelga por causa de la falta de garantías, “la difusión de mentiras y amenazas en su contra”.



La huelga de hambre de Ospina comenzó al finalizar la tarde del jueves.



CALI