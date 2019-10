‘Terminaré las megaobras y se superará el mito de que son fallidas’

El candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina habló de las megaobras, así como la inseguridad y del estadio Pascual Guerrero.



¿Las encuestas lo dan como favorito. ¿Está confiado?

Las encuestas no han sido suficientemente validadas como lo será la determinación última del elector. Con encuestas favorables perdió el Plebiscito y mal haría yo y nuestra campaña en cargar la esperanza total en ellas. Hemos trabajado duro.

Como aficionado al fútbol usted ha gritado muchos goles en el estadio, pero también es su dolor de cabeza

Vamos a verlo así, el estadio Pascual Guerrero es de esos proyectos que me duelen, que ni Guerrero ni Armitage tuvieron la bondad de terminarlo habiéndoles dejado todo servido sobre la mesa. El estadio iba a colapsar, en alta amenaza sísmica y por eso su reforzamiento estructural, su rediseño completo. Es triste que no hayan podido hacer un museo, terminar los palcos cuando todo está servido y es triste que no hayan tenido mantenimiento preventivo y correctivo apropiado.

¿A qué va a volver a la Alcaldía?

Porque me siento en deuda frente a proyectos no terminados: el mismo estadio, la Circunvalar, consolidación de proyectos culturales y servicios educativos que fueron, digamos, pervertidos en los futuros desarrollos.

Hay críticas por las megaobras...

Sí, pero tenemos que superar el mito de que se trata de un proyecto fallido tener 18 de los 21 proyectos funcionando. Túnel Mundialista, Bulevar del Río, Plazoleta de la Caleñidad, Parque de la 72W en el Distrito de Aguablanca, Puente de la 70 con 8va Alf. López. Tener estos proyectos que posibilitaron espacio público, movilidad, empleo, cambiar nuestra infraestructura y construir nuevo sitios emblemáticos.

¿Continuaría las obras del sur que Armitage deje pendientes?

Sí, a pesar de que tengo una crítica: es que uno no endeuda a una ciudad para invertirle todo a los propietarios de la tierra del sur. Eso es inapropiado, ya se habían beneficiado con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT de 2014), que les ha posibilitado ampliar sus densidades de 14 viviendas por hectárea a 140; de 5 pisos de altura máxima a libertad en alturas. Los caleños tenemos el río Pance es nuestro espacio y jamás debe ser privatizado. Ni edificaciones ni minería.

¿La inseguridad es hoy más compleja?

Sí y quizás el más importante y estratégico problema que debemos solucionar generacionalmente. Y es que la ciudad está prisionera de las inseguridades y de las violencias. No es apropiado que hayamos pasado del Cartel de Cali al Cartel del norte del Valle, a los ‘Urabeños, ‘Los rastrojos’ y ‘Los machos’ y que ahora en los barrios me digan que comienza a hacer presencia el Cartel de Sinaloa’. O asumimos una responsabilidad generacional en desvertebrar estas criminalidades o la inversión extranjera, el turismo y las oportunidades que necesitamos y demandamos para conquistar el progreso seguirán ausentes.

¿Cómo se logrará bajar esos índices?

Es una misma estrategia de cinco componentes. El primero se llama Intersectorialidad e interinstitucionalidad, pondremos a todo el gobierno de Cali y buscaremos que todas las instituciones del Estado trabajemos bajo la misma consigna. El segundo componente es el de nuevas tecnologías, aprovechar las hoy existentes que no están siendo implementadas con rigor. Tercer componente es movilización y participación ciudadana. Necesitamos a un ciudadano mucho más solidario, partícipe en políticas integrales de seguridad a través de frentes de seguridad ciudadana. Pero también, necesitamos construir para y por los ciudadanos, una cultura de no a la ilegalidad. Cuarto componente, necesitamos sí o sí una atención más esmerada de la Fiscalía para reducir la impunidad en Cali. No es bueno que de cada 100 homicidios 85 queden en impunidad. Por último, necesitamos una acción con respecto a organismos nacionales e internacionales que hagan presencia en Cali. En nuestra primera parte de gobierno, había una amenaza estratégica de las guerrillas de las Farc. Hoy estamos ante un fenómeno más de seguridad ciudadana y ante las dramáticas circunstancias del posconflicto.

¿La crítica al proceso de paz con las Farc fue un resbalón?

Sí, fue un resbalón. Pero fue un resbalón que nace en la profunda frustración que tengo de ver a exlíderes de las Farc nuevamente empuñando el fusil y nuevamente enmontados dándoles pretextos a los halcones de la guerra para poder volver a incendiar nuestro país. De alguna manera allí yo tengo una gran frustración y tal vez en mi cerebro esa gran frustración produjo ese resbalón. O también, tal vez lo puede producir el hecho de que algunos construyen el acuerdo de paz, pero no superan ninguno de sus privilegios en relación con un país que tiene que ser más equitativo e incluyente.

¿Eso le costará votos?

No. Yo creo que muchos ciudadanos como yo deben de sentirse indignados frente a los nuevos sujetos que han retomado las armas cuando toda Colombia se movilizó en la idea de una reconciliación integral.

¿Cómo visualiza la movilidad de la ciudad?

Sí tenemos un grave problema de la seguridad y el otro grave problema es el de la movilidad. La movilidad responde a factores que van a ser muy difíciles de resolver, uno de ellos es el alto crecimiento del parque automotor, tanto de carros como de motos. Cali debe construir una compañía junto a Palmira, Yumbo, Candelaria, Jamundí y la Gobernación del Valle para poder constituir un proyecto de tren de cercanías. Necesitamos sí o sí mejorar los tiempos de traslado del MIO. Necesitamos construir la troncal de MIO desde la 14 de Calima por la 70 y por la Simón Bolívar hasta Jardín Plaza.

En Cali Distrito plantea una revolución administrativa, ¿usted también lo concibe cinco alcaldías?

Creo que es un gran proyecto que se puede convertir en el propósito colectivo de los próximos 20 años. Hay que expandir la democracia a través de alcaldes locales con autoridad.

¿Qué pasará en Emcali?

Es y seguirá siendo de carácter público, empresa industrial y comercial del estado, pero eso no significa que no pueda ser una empresa que le aporte al desarrollo de Cali. La gran diferencia que existe entre Cali y Medellín, es que EPM le transfiere al municipio de Medellín más de un billón de pesos de libre inversión, y Emcali no aporta recursos frescos para la libre inversión.

¿Aprecia el trabajo de Armitage?

Sí, me encanta su proyecto ‘Mi comunidad es escuela’. Le pondré el nombre Maurice Armitage a algunos de los colegios que se están terminando y construyendo en el oriente de Cali. Se necesita gran capacidad de liderazgo para haber identificado la necesidad de mejorar la calidad educativa.



