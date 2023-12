'Seguiré batallando hasta morir': alcalde Ospina tras imputación de cargos en su contra

A dos semanas de terminar su periodo gubernamental como alcalde de Cali, la Fiscalía General de la Nación citó a Jorge Iván Ospina a una audiencia de imputación de cargos por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Tras conocer la solicitud de la entidad de la rama judicial, el mandatario de los caleños reaccionó y afirmó que "jamás hemos adelantado una contratación sin requisitos legales".



El contrato que tiene en aprietos al alcalde Jorge Iván Ospina es el del alumbrado navideño de 2020. Se realizó bajo la modalidad de convenio interadministrativo, celebrado el 26 de agosto de hace tres años.

La inauguración del alumbrado móvil 'Cali unida por la vida' . Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali radicó solicitud de formulación de imputación contra el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez; el exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP), Marco Aurelio Vera Díaz, y el exgerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

"Los hechos, materia de investigación, están relacionados con la firma de un contrato

interadministrativo celebrado el 26 de agosto de 2020, el cual tenía como objeto

implementar el alumbrado navideño en el Distrito Especial de Santiago de Cali para el 2020 por un valor de $10.334.292.032", reportó la Fiscalía.

En horas de la mañana, el alcalde saliente volvió a hablar de una persecución en su contra: "ahora a punto de terminar gobierno, nuevamente me imputan. Quiero decir , y más allá y de no ser ingenuo frente a quienes catalizan y provocan estas audiencias en franca persecución, que las instituciones son más grandes, más potentes y importantes que algunos de sus servidores", comentó.



A renglón seguido señaló que solicitará el acompañamiento de organizaciones internacionales para "consolidar garantías" y que comprobará que no se adelantó tal contrato.

Alcalde Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

"Por eso respetar y contribuir a esclarecer lo que la Fiscalía me imputa es mi responsabilidad , me acompañaré de organizaciones internacionales para consolidar mis garantías y comprobaremos con la evidencia que jamás hemos adelantado una contratación sin requisitos legales", dijo.

Por último, manifestó que "he batallado desde el vientre y seguiré batallando hasta morir. A 10 días del día electoral del 2019 me imputaron cargos , violentaron mis derechos y acudí a una huelga de hambre, aún hoy doy esa lucha legal. Para entonces la Fiscalía demoró la primera audiencia 2 años".

Juan Pablo Penagos Ramírez

Cali