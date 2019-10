Él es Jorge Iván Ospina, el nuevo alcalde de Cali

El médico Jorge Iván Ospina es cirujano y especialista en Gestión de Salud. Como él mismo lo cuenta, su historia empezó como el fruto del amor de sus padres Fanny Gómez e Iván Marino Ospina, “un hombre revolucionario, fundador del movimiento M-19”. Es el mayor de tres hermanos.



“Desde niño conocí mi vocación de médico. Mis padres incentivaron en mí la lectura y el conocimiento. Siempre a mi lado, mi gran compañero de aventuras, Diego, mi hermano”, dice. Recuerda que en 1981 nació su hermano Mauricio. “Disfrutamos con papá y mamá de sus travesuras y el mar. Llegamos a Cuba”.

El presidente del partido Alianza Verde y quien recibió el apoyo del Liberalismo para su candidatura a la Alcaldía de Cali narra que en 1983 se graduó de bachiller con honores, en el Instituto Preuniversitario Guerra Bolleros, ubicado en La Habana, en Cuba. Dos años después sufrió la tristeza por el asesinato de su padre, el 28 de agosto de 1985.



En 1990 recibió el título de médico cirujano en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.



“En 1991 me dediqué a la investigación de cirugía estética, reconstructiva y genética. Hice el rural en Bogotá, en la Fundación Arthur Stanley Gillow”, sigue contando.



En 1992 ingresó como asistente técnico a la Secretaría de Salud de Cali durante la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero. “En 1993 llegué al Distrito de Aguablanca a dirigir el Centro de Salud Marroquín Cauquita. La hermana Alba Estela Barreto, que lamentablemente falleció, me recibió y no me dejó volver a salir”.



Señala que en 1995 terminó su posgrado en Gestión de la Salud en la Universidad Icesi, también de Cali y en 1997 asumió la dirección del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de la ciudad.



“En 1998 mi amigo y entonces gobernador del Valle, Gustavo Álvarez Gardeazábal me nombró gestor de Paz y Convivencia del departamento. Adelantamos los diálogos con las guerrillas de las Farc, Eln y con grupos paramilitares. Por dichas gestiones recibí amenazas directas de Carlos Castaño”, dice.



En 1999, Álvarez Gardeazábal lo designó como director del Hospital Universitario del Valle, HUV. “Por primera vez asumimos una profunda transformación que sacó el centro médico de cuidados intensivos”, expresa Ospina.

Fue secretario de Gobierno de Cali en 2001 y 2002, época en la que fue asesinado el arzobispo de Cali de ese momento, monseñor Isaías Duarte Cancino, y los 12 diputados fueron secuestrados por las Farc.



En 2007 se lanzó por primera vez a la Alcaldía de Cali. “Nuestro primer eslogan de campaña fue: ‘Si te duele el corazón por Cali, el médico es la solución’”, recuerda.



Llegó a Alcaldía entre 2008 y 2011, logrando 270.000 votos. Durante su administración en la Alcaldía de Cali ejecutó el proyecto de las megaobras que ha recibido críticas, porque algunas como la avenida Circunvalar se quedaron en el camino sin terminar, pero también apoyos por otras que le cambiaron la cara a la capital de la región como el túnel urbano de la avenida Colombia, el más largo de todo el país con casi un kilómetro de extensión (980 metros). También fue el gerente del Hospital Universitario del Valle y senador por el Partido Verde.



Ospina dice que ha recibido el apoyo del sector del Petrismo y es cercano a los congresistas del Polo Wilson Arias y Alexander López Maya con quienes hizo campaña por Gustavo Petro para las elecciones presidenciales. También tuvo el espaldarazo del senador vargasllerista José Luis Pérez



El candidato sostiene que su candidatura no se basó en lo mediático ni tampoco en el número de firmas, solo en ofrecer un programa para la ciudadanía con obras y buscando, realmente, solucionar e intervenir en problemas de la capital del Valle del Cauca.



En mayo de este 2019, la Fiscalía le imputó cargos por un contrato por 460 millones de pesos que hace 11 años lo firmó quien era el secretario general del municipio y quien hoy está investigado penalmente: Pedro Luis Barco.



Este es el contrato por el cual, la Fiscalía citó al aspirante a una audiencia de acusación el próximo 15 de noviembre en el Juzgado Octavo Penal del Circuito. Ospina es investigado por el presunto delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y que por la citación de la Fiscalía levantó, de nuevo, polvareda en Cali a un mes de las elecciones, debido a que fue el más firme contendor de Roberto Ortiz en la disputa por la Alcaldía.



En medio de este panorama, Ospina anunció ir a una huelga de hambre hasta las elecciones por lo que calificó "una campaña sucia" y solicitó rectificación a aquellos que lo habrían venido difamando y poniendo su vida bajo riesgo. Pero días después anunció levantar la huelga por petición del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve.



