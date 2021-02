Alcalde de Cali lanza críticas por el que llama 'show' con vacunas

Aunque la vacunación de la primera persona en Cali estaba prevista para las 10 de la mañana de este jueves 18 de febrero, hubo una sorpresiva modificación anunciada desde la Gobernación y fue corrida para las 2 de la tarde.



El anuncio fue hecho a través de un chat de periodistas del Valle, allí, funcionarios de la Gobernación anunciaron que se modificaba la agenda y ahora contarían con la presencia del ministro de Justicia Wilson Ruíz.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, en su cuenta de Twitter expresó su malestar por el aplazamiento del inicio de la jornada de vacunación, que al parecer se debe a que esperaran la llegada del ministro.

"Las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del covid, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo "show" para dedicarnos a lo fundamental. Me gusta la idea de proceder con celeridad. A las 2 p.m. iniciamos", dijo Ospina en un trino.



Además del aplazamiento de unas horas del arranque de la vacunación, en otras clínicas esta no comenzará hoy sino hasta mañana.



Este jueves se iniciará la jornada con la enfermera Sandra Milena Herrena, del Hospital Universitario del Valle (HUV) y de unos 400 personas más del mismo centro asistencial.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se mostró optimista, al tiempo que señaló que empezaría un descenso de los contagios.



Por ello, indicó la flexibilización de medidas como levantar el pico y cédula en 40 de los 42 municipios. Cali, como distrito autónomo, se sumó a esta decisión el pasado martes.



Así mismo, el toque de queda se corrió una hora. Se inicia a la 1 de la mañana y culmina a las 5 de esa misma madrugada y así, sucesivamente.



En el Valle del Cauca hay dispuestos siete ultracongeladores para almacenar la vacuna. Uno de ellos está en el Centro Regulador de Urgencias (Crue). Otro fue entregado en comodato a la Gobernación departamental por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña).



En Palmira hay tres, uno fue producto de una alianza con la Universidad Nacional.

