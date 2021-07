La respuesta de Jorge Iván Ospina a polémico audio de la gobernadora

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió al audio que se filtró en redes sociales sobre una conversación privada de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, en el cual la mandataria asegura que "no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja".



Esta afirmación, que, según Roldán se la hizo a su hijo, a quien llama "jefe", desató toda una polémica en la ciudad, a propósito de las restricciones por las manifestaciones de este 20 de julio, entre las cuales se encuentra el cierre de las fronteras del departamento que ordenó la Gobernación hasta el 22 del mismo mes.



Según el mandatario local, Roldán nunca le ha dicho que Cali debe cerrar sus fronteras.



"La gobernadora no llevó su decisión al consejo de seguridad y tampoco ha hablado conmigo sobre el tema en los últimos 20 y 25 días", dijo Ospina.



El alcalde sostuvo, además, que "es algo completamente 'alocado', pero lo entiendo en el miedo, en las dificultades que tenemos todos".



Ospina señaló que, de todas maneras, no está de acuerdo con un cierre de fronteras. No lo ve viable, "a no ser que lleguen grupos armados".



Dijo que al hablar de un cierre de fronteras se podrían afectar a comunidades indígenas. "Ellos son nuestros hermanos".



En el audio que se filtró, la gobernadora dice: "Yo no puedo cerrar Cali, porque Jorge Iván no me deja, me toca cerrar es el departamento. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba".



Ante esto, Roldán explicó en Caracol Radio: "Les digo jefe a muchos que han sido mis exjefes y nació un chiste con mis hijos sobre el tema. Cuando hablé con mi hijo le dije ‘jefe no me dejan cerrar la ciudad”.



Seguidamente, la mandataria seccional indicó que: “Se había conocido que se podían presentar situaciones de alteración de orden público. Fuimos la ciudad y el departamento más afectado por el paro. La primera autoridad de Cali es el señor alcalde y yo no puedo colocar en un decreto a una ciudad donde el alcalde no estuvo de acuerdo con la decisión. Yo espero y confío que el alcalde de Cali haya tomado la mejor decisión y que en nuestra ciudad no se presenten hechos vandálicos”.



