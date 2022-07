La región del Pacífico busca que durante el gobierno de Gustavo Petro, que se inicia el 7 de agosto, se reduzcan la inequidad y exclusión que históricamente ha tenido la región. Para ello, el 9 y 10 de agosto los alcaldes de esta zona del país, de donde es la vicepresidenta Francia Márquez, se reunirán en Cali y plantearán una hoja de ruta para trabajar de la mano del Gobierno central.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló con EL TIEMPO sobre lo que se viene para su ciudad y la región y plantea la necesidad de crear una agencia para el desarrollo del Pacífico.



(Además: Alcalde de Cali, con desaprobación del 61 %, según encuesta de Invamer)

¿Cómo está la relación de Cali con el futuro gobierno y que esperan para la ciudad y el Pacífico?



Digamos que yo soy un petrista adoctrinal. Me seduce sustancialmente su política para descarbonizar el planeta, el humanismo con el cual debemos atender a las personas sin etiquetas, el respeto por la dignidad humana y la vida, la importancia de consolidar los acuerdos de paz y la importancia de buscar una canasta energética más verde.



Y en ese sentido lo que quisiéramos decirle al señor presidente electo, Gustavo Petro, es que la alcaldía quiere adelantar complementariedad a su plan de desarrollo, que su gobierno va a estar ejecutado en un 40 por ciento por las actuales alcaldesas y gobernadores y por tanto participar en esa agenda es para nosotros significativo.

El país tiene que construir una agencia para el desarrollo del Pacífico. Creo, y estoy convencido, que los temas de su cultura tienen que ser relanzados FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Joven de 22 años fallece luego de someterse a una lipoescultura en Cali)



Queremos, deseamos, participar del acuerdo nacional que se propone y queremos, para participar en ese acuerdo nacional, hacerlo en colectivo. Por eso la importancia de la cumbre de alcaldes y alcaldesas del Pacífico que se reunirán en Cali el 9 y 10 de agosto.



¿Qué mensaje le van a transmitir al presidente?



El litoral Pacífico tiene las brechas más amplias en materia de inequidad, exclusión, de falta de presencia del Estado. Se le quiere decir al Gobierno central que queremos participar en las mieles del progreso y del desarrollo, que queremos tener una agenda y una agencia para el desarrollo del Pacífico y que queremos superar problemáticas tan agudas como lo son los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, el extractivismo, la pobreza y la miseria que se vive en el Pacífico.



¿Hay alguna propuesta concreta?



Sí, pero, en todo caso, no es una lista de mercado. No es una lista de temas para que venga y lo solucione. No. Es una lista de empoderamiento, de responsabilidades compartidas y de complementariedad, que los gobiernos locales del Pacífico puedan participar integralmente de construir este nuevo plan nacional de desarrollo, de efectivamente tener una mirada del Gobierno Nacional distinta frente al Pacífico.

Digamos que yo soy un petrista adoctrinal FACEBOOK

TWITTER

(En otras noticias: Lo que dijo la mujer que protagonizó el video porno en la universidad Eafit)



En cuanto a proyectos estratégicos, ¿a qué le pueden apostar en los futuros cuatro años



El país tiene que construir una agencia para el desarrollo del Pacífico. Creo, y estoy convencido, que los temas de su cultura tienen que ser relanzados y soy un convencido de que el desarrollo portuario de Buenaventura, de Tumaco y los desarrollos integrales de todo lo que se llama el Chocó biogeográfico necesitan del Gobierno Nacional una atención diferenciada.



Cali fue la ciudad más golpeada por el paro del 2021. La infraestructura del MIO fue uno de los principales blancos del vandalismo. ¿Cómo va esa reconstrucción?



Ya se logró en un 100 por ciento. Recuperamos nuestra red semafórica, recuperamos las estaciones de servicio, el mobiliario urbano dañado. Nuevamente la ciudad se reconcilia, pero esto, de todas formas, también nos ha traído unas dificultades de gestión del sistema de transporte masivo. El MIO ha quedado con un golpe que orienta un rediseño del sistema.



(También: Impactante video: camión sin frenos causa tragedia en Pasto)



Pero también el estallido trajo nuevos elementos simbólicos de mucha fuerza, como una red de huertas urbanas, nos trajo 780 comedores comunitarios, nuevos símbolos, como lo es el monumento de la resistencia en el oriente de la ciudad.



¿Qué le espera a Cali en el año y medio que falta de su gobierno?



Necesitamos luchar mucho contra la delincuencia organizada. Si hay algo que preocupa a la sociedad son las estructuras de la criminalidad organizada que pretenden suplantar la actividad del Estado. Es un gran reto, es una tarea que debemos hacer. Y lo segundo es que nuestra ciudad debe reconciliarse desde la cultura, por eso está el festival Petronio Álvarez, del 10 al 15 de agosto. Que Colombia comprenda la fuerza de nuestro pueblo del Pacífico.



MATEO GARCÍA

Redactor de Nación