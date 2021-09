Ospina dice que si algo le pasa a su vida 'se lo debo a María F. Cabal'

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, responsabilizó a la senadora María Fernanda Cabal de lo que le pueda pasar a su vida.



En la tarde del miércoles 15 de septiembre, el mandatario caleño citó en redes un fragmento de una entrevista que la senadora del Centro Democrático le dio al diario El Espectador en la que no oculta sus diferencias con el mandatario caleño y lo califica como un "activista de izquierda peligrosísimo".

"La Sra @MariaFdaCabal al catalogarme a mi de "activista de extrema izquierda, peligrosísimo" me señala como guerrillero", empezó diciendo el mandatario en redes.



Y advirtió: "Si algo le sucede a mi vida en este país de estigmatizadores y gatillos se lo debo a ella y la hago responsable, habla de consensos pero amenaza y estigmatiza".



No es la primera vez que tanto el mandatario caleño como la senadora se han chocado por redes sociales. En ocasiones anteriores se habían enfrentado por temas referentes al paro nacional y la situación de seguridad de la capital del Valle del Cauca.



