El nadador que salió de Colombia por amenazas y ha batido récord de aguas abiertas

Jorge Iván Agudelo Vargas, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, diseñador gráfico y nadador colombiano de aguas abiertas, fue exiliado del país por supuestas amenazas al denunciar casos de corrupción en la Federación de Natación.



Es un joven de 32 años que desde niño su pasión eran las piscinas y estando fuera del país ha obtenido grandes logros para Colombia.



Uno de ellos fue nadar el canal de Catalina con un récord de 10 horas y 19 minutos sin parar. Se convirtió en el primer colombiano en cruzar este lugar.

Primer Colombiano en cruzar nadando el Canal de Kaiwi con récord Latinoamericano. Arriba los deportistas que sin apoyo de entidades gubernamentales hacemos historia para nuestro país.



Ser deportista en 🇨🇴 es un sueño solitario y así continue nadando contra corriente, seguiré👇🏾 pic.twitter.com/oY6uBYOzhk — Jorge Iván del Valle (@NadadordelValle) July 4, 2023

Otro de los grandes reconocimientos en este deporte fue el cruzar el Molokay, Hawái, que está incluido en los siete mares. El vallecaucano duró 12 horas y 12 minutos, se convirtió en el primer colombiano en hacerlo y con este tiempo logró un récord latinoamericano.



Cuando era niño su padre lo quiso incursionar en un deporte y la primera opción fue el fútbol; sin embargo, Jorge Iván no conectó con el balón y fue en unas vacaciones recreativas las que le despertaron el amor por las aguas y las piscinas.



Inició entrenando en niveles básicos, como burbujas, flotabilidad, pero tanto fue su entusiasmo que recuerda que una profesora lo motivó, y le dijo que estaba listo para competir, aprender otros estilos y mejorar su técnica de nadado.



En el 2007, que termino el colegio a sus 15 años, hizo una pausa en la natación, pero retomó tiempo después cuando realizó un intercambio de semestres en una universidad en Cali.

Salió de Colombia por amenazas

Desde ese momento comenzó a ganar sus primeras medallas y en el 2016 comenzó a competir en carreras y conoció el mundo de aguas abiertas. Esta es una disciplina distinta que cautivó y apasionó al colombiano Jorge Iván.



Esta modalidad se hace en mares, lagos y ríos por largas horas y distancias. Iba creciendo y a su corta edad se inscribió en el club de natación Cortuluá. Fue ahí donde comenzó a competir en festivales de la ciudad y también departamentales, incluso, en concursos a nivel nacional.



“Fue ahí que me di cuenta de que ya estaba en el ámbito competitivo, y lo hago todos los días, me enganché con la natación de carreras hasta el 2016, fue en el momento que descubrí las aguas abiertas”.



En el 2020 comenzó su entrenamiento mucho más fuerte e incursionó de lleno en la natación de aguas abiertas. Mientras iba ensayando descubría que resistía muchas horas nadando.



En el 2021 en plena pandemia y en el estallido social de Colombia tuvo un quiebre muy fuerte, recibió amenazas de muerte y tuvo que salir exiliado del país.



Jorge Iván se convirtió en un vocero contundente de críticas del gobierno de Iván Duque y, además, hizo denuncias de presuntas irregularidades en la Federación Colombiana de Natación.



Se hizo famoso por ser expulsado del complejo acuático de Cartagena al sacar un cartel que decía: “aquí se encuentran las deportistas élites del país junto a la delincuencia y mediocridad de su dirigencia”.



Desde ese momento, Jorge Iván comenzó a competir, pero lo hizo en Estados Unidos tras ser intimidado.

el primer colombiano en cruzar el Molokay, en Hawai, que está incluido en los siete mares, nadó sin parar durante 12 horas y 12 minutos.

“Recibí golpes de una persona que me provocó, me amenazó de muerte y fue la razón por la cual salí de Colombia en mayo del 2021, en medio del paro nacional. En el 2019 me volví activista por denunciar hechos de corrupción no solo a la federación colombiana de natación, sino también con el gobierno de Iván Duque. Era un momento importante para decirles que eran unos corruptos y que se estaban robando el dinero del deporte y nosotros nos veíamos perjudicados y las futuras generaciones que quieren soñar representar a Colombia, pero para nadie es un secreto que debemos hacer un montón de actividades para costear nuestros viáticos. Para mí fue una oportunidad perfecta”, agregó el deportista.



Esta situación también lo llevó a crear una fundación denominada Taller de Rosita, en honor a su abuela, y tenía el fin de ayudar a niños que han pasado por el conflicto armado del Valle del Cauca.



“Hicimos actividades deportivas, social, ecológica, vinculamos empresas privadas, personas que nos quisieran apoyar en estos proyectos, ahora la fundación tiene todo el registro, todo el cuento de la Dian, la idea es que se vinculen con los nadados que hago alrededor del mundo, y para que ellos puedan tener un propósito”, señaló en EL TIEMPO.



A pesar de que Jorge Iván ha tenido varias piedras en su camino para triunfar, la disciplina ha sido su motor para convertirse en uno de los mejores nadadores del mundo.



En su mente tiene dos proyectos grandes y es hacer la triple corona natación y el reto de cruzar los siete mares.

En el 2019 fue campeón suramericano en carreras aguas abiertas en Asunción, Paraguay.

Dentro de estos retos ya ha cumplido dos, uno de ellos fue conseguir la primera corona en el 2021, era nadar por el canal de Catalina, fueron 32,5 km desde la Isla Santa Catalina con la costa del estado de California, en Estados Unidos. Este reto lo realizó en 10 horas y 19 minutos, y se convirtió en el primer colombiano en cruzar este afluente.



“Es un canal que se cruza desde 1907 y yo fui el primer colombiano nadando este canal, sé que después hubo otro colombiano que lo hizo, pero muchos meses después hemos sido dos colombianos que hemos cruzado este canal y lo mismo con la vuelta de Manhattan, y yo fui el segundo”, relató en EL TIEMPO.



Otro reto que lo deja en lo alto en la disciplina de aguas abiertas fue el de ser el primer colombiano en cruzar el Molokay, en Hawái, que está incluido en los siete mares, nadó sin parar durante 12 horas y 12 minutos.



“Fui récord latinoamericano con el mejor tiempo en este canal y quedé con el segundo registro mejor de toda la historia del canal de Molokay. De los Siete mares hice dos, me faltan cinco , solo 17 personas lo han podido completar”.

El colombiano tiene como meta en este 2023 completar las tres coronas, es decir, le falta el canal de la Mancha, que es de 33,7 km, ubicado entre Francia e Inglaterra.

Sus reconocimientos

Durante toda su carrera como nadador, el colombiano ha obtenido varios reconocimientos; en el 2019 fue campeón suramericano en carreras de aguas abiertas en Asunción, Paraguay.



En ese mismo año participó en el mundial de natación, en Corea del Sur, y quedó entre los 10 mejores en natación de carrera y aguas abiertas.



En el 2018, en el suramericano de natación en Buenos Aires, estuvo en el top cinco y fue campeón de aguas abiertas en los lagos del Rocío; en Uruguay (2019) ganó varias medallas de oro, plata y bronce.



El colombiano tiene como meta en este 2023 completar las tres coronas, es decir, le falta el canal de la Mancha, que es de 33,7 km, ubicado entre Francia e Inglaterra.



Sus próximos retos, que dice se harán realidad, será completar los Siete Mares, que son el canal del Norte, el estrecho de Cook, el canal de la Mancha, el canal de Catalina, el estrecho de Tsugaru y el estrecho de Gibraltar y el canal de Molokai, este último ya lo realizó.



