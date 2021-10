Diseñadora Johana Rojas denuncia que fue golpeada por su exnovio

La diseñadora caleña Johana Rojas denunció a través de un video en su cuenta de Instagram el aterrador momento que vivió por cuenta de su exnovio Tomas Velasco.



Rojas dejó en claro que terminó la relación con Velasco hace dos años y, desde entonces, no ha tenido ningún tipo de contacto con él, pero el sábado pasado coincidieron en un cumpleaños de un amigo en común en la ciudad de Cali.



Después de la celebración, todos se fueron a continuar la fiesta en un bar y, finalmente unos pocos se fueron hasta la casa de su expareja para 'rematar'.



"Estuvimos en ese cumpleaños al principio de la noche, después nos fuimos a rumbear todos juntos y después de la discoteca, por ahí la mitad de los que quedaban, nos fuimos a rematar a la casa de mi ex", detalló.



Con la voz entrecortada Rojas contó que a la mañana siguiente, tipo 5 a. m., Velasco la golpeó brutalmente porque ella se negó a estar con él.



"Nunca la culpa es de la víctima, mi exnovio no aceptó un no por respuesta y un no siempre va a ser un no. Si eso alguien no lo entiende no es nuestra responsabilidad", enfatizó.



Narró que no pudo defenderse, tuvo que esperar a que su agresor se durmiera para poder llamar a sus papás y salir del apartamento.



"Yo no me pude volar, yo no pude salir corriendo, yo no me pude escapar de ese lugar, a mi me tocó esperar que este tipo que se quedara dormido porque yo tengo una fractura de fémur que no me deja correr ni me deja caminar", comentó.



Además, relató que sus padres tuvieron que recogerla en la portería del edificio, pues ella los llamó y les contó que la habían violentado.



"Es muy duro que tus papás te vean así (...) Y verle los ojos y la cara de frustración y de impotencia que sentía mi papá y que sentía la esposa de mi papá. No es justo".



Rojas estuvo toda la mañana del domingo en el hospital por la gravedad de los golpes en su rostro. Todo el tiempo estuvo acompañada de sus seres queridos, quienes la apoyaron al denunciar a Velasco.



Actualmente ella se encuentra en tratamiento psicológico. Velasco tiene orden de captura de la Fiscalía, pero está prófugo de la justicia por lo que Rojas pidió ayuda a sus seguidores para dar con su paradero.



Finalmente, la diseñadora hizo una reflexión y llamó a todas las víctimas de maltrato a denunciar.



"Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil. Gracias a mi red de apoyo: mi familia y mis amigos por estar desde el minuto cero acompañándome y apoyándome. Cuando tuve dudas de mi valor como mujer los tuve a ellos diciéndome que NO ES NO y que nunca la culpa es de la víctima".

