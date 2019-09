Jhonny Rivera dijo que buscan sicarios en Pereira y Cali para matarlo

El cantante de música popular reveló que una familiar recibió una llamada en donde le aseguraron que quieren asesinarlo y que presuntamente estuvieron buscando sicarios en Pereira, capital de Risaralda, para ese cometido. Y que también los buscaron en Cali.

“Quiero publicar esto por si me pasa algo”, dijo el artista pereirano en el video y anota que "llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información que supuestamente me quieren matar a mí, que buscaron sicarios en Pereira y que nadie se quiere meter que porque acá me querían mucho".



Los hombres que se propondrían atentar contra el cantante también buscaron sicarios en Cali, capital del Valle del Cauca. Rivera dijo que "entonces buscaron sicarios en Cali, que los encontraron allá y que estaban dando mucho dinero por mí, que ya tenían toda la información de mí y que ya tenían información. ¿Quién me va a querer matar?”.



El cantante dijo que “no sé dónde irá a parar esto o cuál sea el objetivo de esas llamadas, la persona no oculta su identidad y, si no lo hace, es porque está dispuesta a testificar en un caso dado”



También anotó que "no sé cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada, bueno, a los bancos. Pero yo no me meto con mujeres casadas y quiero publicar esto por si me pasa algo”.



Las autoridades abrieron una investigación para establecer la veracidad de las amenazas y darle la protección que corresponda a Rivera.



Al cantante no se le conocen intimidaciones ni tropiezos jurídicos. En octubre de 2018, en su finca de Risaralda, personas no identificados dieron muerte a una res productora de leche.



Durante su trayectoria ha alcanzado canciones del año como ' Mejor solito', 'Soltero' , 'El tímido' o'Tu veneno'. Ha participado en series como 'El cartel de los sapos' o 'Nadie es eterno en el mundo'.