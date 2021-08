'A mi hijo no lo mataron en un robo', dice mamá de amigo de alemana

Los allegados de Jhoan Sebastián Bonilla, acribillado a bala cuando estaba con la ciudadana alemana Rebecca Sprösser en un sitio público del nororiente de Cali, sostienen que era deportista, trabajador y luchador por las causas de los más débiles.



Revelan que una vez dos hombres fueron a buscarlo a casa y dijeron que lo tenían identificado como alguien que llevaba gente a Puerto Resistencia, como se conoce el sector de Puerto Rellena, donde hubo una de las mayores concentraciones de la protesta.



La mamá desmiente que estuviera en delitos, por anotaciones referidas por la Policía que son de 2013 y 2015. También asegura que "el ataque a mi hijo y a su amiga no fue por robarlos".



(Lea en contexto: La conmovedora carta de alemana a su amigo asesinado en Cali)

A través de redes, la alemana Rebecca Sprösser reveló que en la noche del jueves 22 de julio estaba con un amigo cuando, de pronto, llegó un pistolero que, sin pronunciar palabras, les disparó. El joven, de 26 años, se cruzó para salvarla y sufrió 13 heridas.



La Policía, en un comunicado, aseguró que se habría tratado de un intento de atraco y que fue usada un arma traumática, aunque luego precisó que era modificada. Agregó que el joven presentaba anotaciones por estafa y hurto calificado.



Los allegados de Jhoan Sebastián Bonilla responden que tuvo una anotación de 2013 que está inactiva. Otra del 2015. "Yo me puse en la tarea de buscar esos datos y resulta que Sebastián estaba en su vida normal. Estaba con jóvenes que son pensantes y documentados".



(Lea además: ‘En mi gobierno Rebecca volverá a Colombia’: Petro sobre alemana expulsada)



Al joven, sus allegados lo definen como trabajador y apasionado por el deporte. Era hincha del Deportivo Cali, cuyo escudo había tatuado en su pecho. Su hermano es hincha del América, pero compartían incluso actividades para conseguir el sustento.

Habla la mamá de joven asesinado

En una entrevista, por el Canal 2, la mamá de Jhoan Sebastián Bonilla contó que ella quedó huérfana cuando estaba todavía de brazos. A los 4 meses de vida, su mamá murió de cáncer y dos meses después fue su padre quién falleció por infarto. Cuenta que la hermana mayor crió a cinco huérfanos.



Dijo que entre los 17 y los19 años tuvo a sus dos hijos, Junior y Sebastián. No hizo hogar con el padre de ellos y su hermana siguió siendo ayuda. "Sebastiancito, de verme sola, decidió ayudar y fue empacador en un almacén".



Ella dice que reconoce los errores de todo ser humano, pero anota que su hijo con su humor y carácter unía la familia, era una persona comprometida con la gente y no con la delincuencia.

Facebook Twitter Linkedin

Jhoan Sebastián Bonilla Bermúdez Foto: Archivo particular

Jhoan Sebastián estudió hasta décimo grado de bachillerato y trabajaba en forma informal.



Su otro hijo, Junior, prestó servicio militar en el Batallón de Alta Montaña, terminó el bachiller en la nocturna, ha trabajado en ventas ambulantes y seguridad.



Una noche se ganaron una multa por salir en toque de queda para la galería de Santa Elena, a comprar la fruta para una venta.



Los abrazos eran una manera de encuentro en la familia. La mamá dice que solo le conoció una novia desde su adolescencia y tenían planes que se frenaron en el paro.



( Lea en contexto: La historia desconocida de Rebecca, la alemana expulsada del país )

La mamá contó que él le aclaraba que estaba en una protesta y no en un paro. Se volvió monotemático.



"Yo pensé que era un acto de dos días, pero ellos seguían. Yo no dimensioné que tuvieran tanto aguante. Mi hijo era inconforme social. Que yo no entendía porque era de una generación a la que engañaban con un tamal o una lechona", dijo en su relato.



"Hablaba del analfabetismo político y no estaba en ningún partido. Cuando le pregunté asustada por qué habían puesto el monumento de una mano izquierda en Puerto Resistencia (sector del suroriente de Cali), me dijo que la izquierda era un poema, que no me asustara. Me decía y le creo es que los políticos son como administradores de una finca y hay que pedirles cuentas", añadió la señora.



"Me di cuenta que era algo serio cuando se supo que tenían derechos humanos y Misión Médica. Llegó un momento que de allá no podían salir. Un día me llamó por celular y me dijo que les habían quitado la energía. Entonces, le dije que saliera de eso porque en Colombia hay malagradecidos y hablan mal de ellos. Me respondió que el país cambió y no volverá ser igual, tenemos derechos a la salud, a la educación", dijo la mamá.



Allegados del joven dijeron que a fines de junio, dos hombres llegaron frente a su vivienda y empezaron a llamarlo 'Caleño, caleño'. Entonces, con grosería, dijeron que ya sabían que él estaba llevando gente a la Resistencia. La familia no sabía a quién acudir con confianza a denunciar esa amenazas.



La mamá tiene entendido que Jhoan Sebastián estaba bajo protección de una ruta humanitaria. Y prefería que estuviera oculto a que visitara la casa.



La noche del 22 de julio, cuando lo balearon, la llamaron y, entonces, conoció a la alemana Rebecca Spröesser.



"Mi esposo, siempre apoyando, me acompañó y la conocí a ella, era una niña linda, atenta, siempre allí", anotó la progenitora.

En redes escribían 'que salga el héroe' o 'eso es puro cuento', y yo solita lloraba, como madre, sentía cómo se le llenaban sus pulmones de sangre y él me decía: 'Mamá me quema, me duele' FACEBOOK

TWITTER

"Todo el tiempo en la clínica al lado de mi hijo, yo leía en las redes que escribían 'que salga el héroe' o 'eso es puro cuento', 'la Primera Línea quiere que crean que es un santo'", siguió contando.



"Y yo sola lloraba, como madre, con Sebastián que sentía cómo se le llenaban sus pulmones de sangre y él me decía: 'Mamá me quema, me duele'. Lo debían drenar. Pero era tan obstinado, todo eso es de Dios, con tres tiros en el cráneo, mi hijo hablaba y entendía. Sufrió mucho. Hay miles de personas apoyando y otras que lo señalan. Esperaba hasta último momento que mi hijo iba a levantarse y responder. Pero queda que esos muchachos, como Sebastián, despertaron a Colombia".

El miércoles 28 de julio, en la tarde, la mamá salió de la clínica. Les habían anunciado una cirugía. A las 7:46 de la noche recibió la llamada que había sufrido un paro respiratorio y dejó de existir. La mamá agradece la ayuda médica para su hijo porque tenía heridas en la cabeza y el abdomen, conectado a máquinas.



Ese día, Rebecca Spröesser, tras una declaración ante la Fiscalía, fue deportada por Migración Colombia. En un relato por redes, la ciudadana alemana, escribió: El 28 de julio a las 7:40 p. m. murió una parte de mi. A las 7:40 tuve que embarcar el vuelo a Alemania y el momento cuando entré el avión falleció mi ángel de la guardia".



La mamá destacó el cariño de la alemana y la tarea informativa de Alberto Tejada, de Canal 2.



La tía de Johan Sebastián dijo que era un defensor de los débiles, animaba a sus amigos y familiares.



Junior, el hermano del joven, en el sepelio del sábado, dijo que "Sebastián no ha muerto, está vivo. Con el pueblo no van a poder".



En redes, Nadia Crespo escribió: "La historia de Jhoan Sebastián Bonilla, joven que murió para salvar a su amiga alemana, me rompió el corazón rojo. Nadie debe morir por pensar diferente y luchar por una Colombia mejor. Fuiste muy valiente descansa en paz".



CALI